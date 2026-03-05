Nowe przepisy drogowe w praktyce - trzech kierowców straciło prawa jazdy Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Już pierwszego dnia obowiązywania nowych regulacji w przepisach ruchu drogowego kędzierzyńsko-kozielscy policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym. Tym samym stracili prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące. Kolejnego dnia kierująca volkswagenem, która posiadała prawo jazdy zaledwie od kilku miesięcy również je straciła naruszając nowe przepisy. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie rozwagi i przestrzeganie ograniczeń prędkości.

Nowe przepisy mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo na drogach, szczególnie poza obszarem zabudowanym, gdzie często dochodzi do bardzo groźnych wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. Zgodnie z obowiązującymi od 3 marca br. regulacjami, kierowca, który przekroczy prędkość o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym, musi liczyć się z natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące.

Pierwsi kierowcy przekonali się o tym już w dniu wejścia w życie przepisów. Kedzierzyńsko-Kozielscy policjanci drogówki dokonując pomiarów prędkości na drodze krajowej nr 45 zatrzymali do kontroli 51-letniego kierującego renaultem, mieszkańca powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Mężczyzna poruszał się z prędkością 141 km/h na obowiązującej dziewięćdziesiątce. Za przekroczenie prędkości o 51 km/h stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Dodatkowo został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł z uwagi na to, że wykroczenia dopuścił się w warunkach recydywy.

Po około 10 minutach, praktycznie w tym samym miejsce, policjanci zatrzymali również 50-letniego kierowcę hyundaia. Pomiar wykazał, że poruszał się on z prędkością 153 km/h. Dla mieszkańca Opola kontrola zakończyła się również zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące oraz mandatem karnym.

Kolejny kierowca, który naruszył nowe przepisy ruchu drogowego stracił uprawnienia następnego dnia. Funkcjonariusze z grupy SPEED poruszający się nieoznakowanym radiowozem, zatrzymali na drodze krajowej nr 38 do kontroli 19-letnią kierującą volkswagenem. Kobieta pędziła 143 km/h przy obowiązującym ograniczeniu do 90 km/h. Młoda kierująca, która prawo jazdy posiadała zaledwie od niespełna roku straciła je na trzy miesiące i została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł, a na jej koncie pojawiło się 13 punktów karnych.

Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie rozwagi i przestrzeganie ograniczeń prędkości. Bezpieczeństwo na drogach to wspólna odpowiedzialność. Czasami to kilka sekund mniej na liczniku może ocalić czyjeś życie.

( KWP w Opolu / mw)