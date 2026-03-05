Zamiast w fotelu pasażera siedziała na drzwiach pojazdu Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Jedna kontrola drogowa i aż pięć mandatów. Tak zakończyła się interwencja policjantów ruchu drogowego w Nysie. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia świadka, który zauważył bardzo nieodpowiedzialne zachowanie pasażerki jednego z samochodów poruszających się ulicami miasta. Z jego relacji wynikało, że kobieta nie siedzi w fotelu pasażera, lecz na drzwiach pojazdu i wychyla się przez okno. Policjanci szybko potwierdzili to zgłoszenie.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nysie interweniowali po zgłoszeniu dotyczącym nieodpowiedzialnego zachowania pasażerki samochodu poruszającego się po ulicach Nysy. Świadek, zwrócił uwagę na nietypową i bardzo niebezpieczną sytuację - pasażerka volkswagena, zamiast siedzieć w fotelu pojazdu i korzystać z pasów bezpieczeństwa, siedziała na drzwiach pojazdu, wychylając się przez otwarte okno. Mundurowi z nyskiej drogówki udali się we wskazane miejsce i szybko odnaleźli opisany pojazd. Potwierdzili również to co przekazał zgłaszający.

Podczas kontroli drogowej za kierownicą pojazdu siedział 20-letni mężczyzna. Został on ukarany dwoma mandatami karnymi. Za przewożenie pasażerki bez zapiętych pasów bezpieczeństwa otrzymał pierwszy mandat, kolejny za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. Policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny samochodu. 19-letnia pasażerka także poniosła konsekwencje swojego zachowania i została ukarana mandatami.

Przypominamy, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od odpowiedzialności nas wszystkich. Jazda samochodem to nie miejsce na niebezpieczne zachowania, które mogą doprowadzić do tragedii. Przypominamy! Korzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy to bezwzględny obowiązek, a zapięte pasy ratują życie nawet przy małych prędkościach.

( KWP w Opolu / mw)

