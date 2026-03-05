Policjantka pomogła poszkodowanej w wypadku kobiecie Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Posterunkowa Weronika Paszylk z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, będąc pierwsza na miejscu zdarzenia drogowego, udzieliła pomocy kobiecie, która ucierpiała w wyniku wypadku. Funkcjonariuszka, mimo że dopiero rozpoczęła służbę w niebieskim mundurze, udowodniła, że potrafi sobie poradzić w trudnej i stresującej sytuacji.

Kilka dni temu posterunkowa Weronika Paszylk funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, która aktualnie odbywa szkolenie zawodowe podstawowe w Szkole Policji w Słupsku, jadąc przez powiat sępoleński zauważyła w przydrożnym rowie pojazd. Z silnika uszkodzonego auta wydobywał się dym, co tylko utwierdziło mundurową, że do zdarzenia doszło przed chwilą i prawdopodobnie jest ona pierwsza na miejscu wypadku. Policjantka postanowiła działać natychmiast.

Funkcjonariuszka podbiegła do rozbitego pojazdu, w którego wnętrzu zauważyła młodą dziewczynę. Kobieta nie mogła wyjść z samochodu z uwagi na uszkodzone drzwi. W trakcie, na miejscu pojawił się inny kierowca, który próbował otworzyć zamknięte auto.

Posterunkowa Weronika Paszylk, nie chcąc tracić czasu na próby siłowego otwarcia uszkodzonego samochodu, ze względu na to, że kobieta znajdująca się w środku była przytomna, lecz jej stan zdrowia mógł się w każdej chwili pogorszyć, poprosiła mężczyznę, aby zadzwonił na numer alarmowy 112 i wezwał pomoc. Sama zaś poleciła kierującej, aby uchyliła tylną szybę, a ona pomoże jej wydostać się z pojazdu.

Kobieta posłuchała policjantki i przy jej pomocy wydostała się przez okno. Chwilę później, była już w aucie funkcjonariuszki, która udzieliła jej wsparcia psychicznego i kontrolowała stan zdrowia do czasu przyjazdu ratowników. Na szczęście, jak ocenili medycy 20-latka nie odniosła poważniejszych obrażeń.

W trudnej i stresującej sytuacji posterunkowa Weronika Paszylk zachowała zimną krew, nie bała się zareagować i pomogła poszkodowanej w wypadku kobiecie. Swoją postawą udowodniła, że policyjne motto „Pomagamy i chronimy” jest jej dobrze znane i że kiedy przychodzi taka potrzeba jest gotowa, aby reagować.