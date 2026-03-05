Zielonogórska policjantka pomogła kierującej podczas awarii na skrzyżowaniu Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci na co dzień dbają o bezpieczeństwo na drogach, reagują na zagrożenia, prowadzą pościgi czy spotykają się z dziećmi podczas działań profilaktycznych. Zdarzają się jednak także sytuacje nieoczekiwane, w których oprócz pilnowania porządku potrzebna jest zwyczajna, „mała” pomoc. Taki gest okazała niedawno policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, która pomogła kierującej podczas awarii samochodu na jednym ze skrzyżowań. Zwracamy na tę sytuację uwagę dlatego, że chociaż obok kobiety przejechało wiele aut, nikt nie zatrzymał się, by zapytać, czy potrzebuje pomocy.

Do zdarzenia doszło w środę, 4 marca br., na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Lwowską w Zielonej Górze. Naczelniczka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, wracając do komendy zauważyła samochód stojący na skrzyżowaniu, którego kierująca nie mogła ruszyć z miejsca. Zanim została dostrzeżona przez policjantkę, koło kierującej przejechało wiele aut, niestety nikt nie zatrzymał się, aby sprawdzić co jest przyczyną jej postoju w tak nietypowym miejscu. Sytuacja mogła szybko doprowadzić do utrudnień w ruchu, dlatego policjantka natychmiast zareagowała. Zatrzymała radiowóz pozostawiając włączone sygnały świetlne, aby zabezpieczyć miejsce i zasygnalizować innym kierowcom konieczność zachowania szczególnej ostrożności i pobiegła w stronę auta.

Po krótkiej rozmowie z kierującą okazało się, że pojazd uległ awarii i nie może kontynuować jazdy. Aby nie blokować skrzyżowania i zapewnić bezpieczeństwo innym uczestnikom ruchu, policjantka zaproponowała pomoc w usunięciu auta z jezdni. Wspólnie więc z kierującą i jej krewnym udało się przestawić pojazd w bezpieczne miejsce. Choć dla policjantów priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i reagowanie na zagrożenia, w codziennej służbie nie brakuje również sytuacji, w których liczy się szybka reakcja, empatia i zwykła ludzka życzliwość. Niewielki gest pomocy w stresującej dla kierującej chwili to dowód na to, że policyjna służba to nie tylko interwencje i kontrole, ale także wsparcie w nieoczekiwanych i zaskakujących sytuacjach. Warto pamiętać, że czasem wystarczy chwila i odrobina życzliwości, by komuś pomóc. Bądźmy bardziej empatyczni na drodze i nie bójmy się reagować, gdy ktoś potrzebuje wsparcia.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim /aw)