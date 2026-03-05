Wyjaśniamy okoliczności śmiertelnego wypadku z udziałem pieszej Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Opola pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia drogowego, do którego doszło 4 marca br. na ulicy Horoszkiewicza. Według ustaleń policjantów, 70-letni kierujący potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 73-latkę. Niestety, kobieta w wyniku poniesionych obrażeń zmarła w szpitalu. Apelujemy o daleko idącą ostrożność, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych. Pamiętajmy, że mocne, nisko zawieszone słońce może oślepiać i pogarszać widoczność na drodze.

4 marca br., po godzinie 12.40 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na ulicy Horoszkiewicza w Opolu. Jak ustalili pracujący na miejscu funkcjonariusze, 70-letni kierujący skodą potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 73-latkę. Kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala, jednak w wyniku poniesionych obrażeń zmarła.

Na miejscu wypadku, ponad nadzorem prokuratury pracowali policjanci ruchu drogowego oraz funkcjonariusze wchodzący w skład grupy dochodzeniowo-śledczej. Policjanci wykonali oględziny miejsca, zabezpieczyli ślady i dowody oraz przesłuchali świadków zdarzenia. Teraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu, pod nadzorem prokuratury wyjaśniają szczegółowo okoliczności tego tragicznego wypadku.

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o rozważną i zgodną z przepisami jazdę. Jako kierowcy zachowajmy daleko idącą ostrożność i uwagę w rejonach przejść dla pieszych. Wiosenne, nisko zawieszone słońce może oślepiać kierowców, powodując znaczne pogorszenie widoczności. Dostosujmy prędkość do natężenia ruchu i zmiennych warunków pogodowych.