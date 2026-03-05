Spotkanie kierownictwa Policji z przedstawicielami Prokuratury Europejskiej EPPO Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj W Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Tomasza Michułki z przedstawicielami Prokuratury Europejskiej (EPPO), którym przewodniczyła Prokurator Europejska dr Grażyna Stronikowska.

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości m.in.: Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinsp. Adam Cieślak, Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP podinsp. Ewelina Mączkorowska, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Artur Kowalczewski, Zastępca Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP mł. insp. Wojciech Olszowy, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Monika Golik, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. dr Irmina Gołębiewska oraz Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. Anna Kędzierzawska.

Z ramienia Prokuratury Europejskiej EPPO w rozmowach uczestniczyli delegowani prokuratorzy europejscy z kraju i członkowie zespołu do spraw koordynacji współpracy Policji z Prokuraturą Europejską, powołani decyzją nr 74 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2025 r.

Celem spotkania było podsumowanie pierwszego roku współpracy Policji z Prokuraturą Europejską, omówienie zagadnień dotyczących współpracy instytucjonalnej oraz przestępstw pozostających we właściwości Prokuratury Europejskiej, w tym w szczególności nadużyć finansowych związanych z wydatkami i dochodami UE, podatków VAT, korupcji i prania pieniędzy.

Podczas rozmów uczestnicy wymienili doświadczenia dotyczące dotychczasowych form współpracy, obejmujących między innymi: inicjowanie przez Policję postępowań przygotowawczych, powierzanie Policji wykonywania czynności śledczych, a także udział w spotkaniach koordynacyjnych, szkoleniach i naradach.

Poruszono kwestie przepisów prawa regulujących współpracę i koordynację wspólnych działań. W trakcie rozmów podkreślono również pozytywne aspekty współpracy oraz jej znaczenie. Wskazano na profesjonalizm i szybkość działania, zdolności do współpracy o charakterze międzynarodowym oraz centralizację „pierwszego kontaktu w sprawie”.

Podkreślono również znaczenie dalszej współpracy wskazując jednocześnie cele dalszego rozwoju poprzez specjalizację funkcjonariuszy i prokuratorów wyznaczonych do prowadzenia spraw pozostających we właściwości Prokuratury Europejskiej oraz koordynację działań w sferze medialnej.

Uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie współpracy Policji i Prokuratury Europejskiej EPPO w zakresie podniesienia skuteczności działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych UE.

( BZPE KGP)

Zdjęcia: Jacek Herok - Gazeta Policyjna