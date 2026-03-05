32-latek zatrzymany na gorącym uczynku, gdy próbował odebrać od seniora 150 tysięcy złotych Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Policyjni wywiadowcy z Opola, w czasie wolnym od służby, zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie „na pracownika banku”. Mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy w momencie, gdy miał odebrać od 73-letniego mieszkańca miasta 150 tysięcy złotych. Wcześniej senior, zmanipulowany przez oszustów, przelał już 90 tysięcy złotych na wskazane konta. Sprawa ma charakter rozwojowy.

We wtorek, 3 marca z 73-letnim mieszkańcem Opola skontaktowały się osoby podające się za pracowników banku. Oszuści przekonali seniora, że jego oszczędności są zagrożone i nakłonili go do przelania 90 tysięcy złotych na wskazane przez nich konta bankowe. Następnego dnia sprawcy ponownie skontaktowali się z 73-latkiem i próbowali wyłudzić od niego kolejne pieniądze.

O całej sytuacji zostali poinformowani policjanci z Opola. W środę, 4 marca, około godziny 18.00 przy ulicy Wrocławskiej w Opolu, będący w czasie wolnym od służby funkcjonariusze ogniwa wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w przestępstwie. Z ustaleń śledczych wynika, że miał on odebrać od oszukanego seniora kolejne 150 tysięcy złotych.

32-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzą czynności w tej sprawie, wyjaśniając wszystkie jej okoliczności oraz ustalają ewentualny udział innych osób. Sprawa ma charakter rozwojowy.