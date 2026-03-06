23. rocznica wydarzeń w Magdalence - „ Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach - Remembering Fallen Officers” Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Noc z 5 na 6 marca 2003 roku do dziś określana jest najczarniejszą nocą w polskiej Policji. Wówczas w podwarszawskiej Magdalence policyjni antyterroryści przeprowadzili akcję zatrzymania groźnych przestępców, podczas której zginęło dwóch policjantów, a 17 zostało rannych. W rocznicę tej pamiętnej nocy policjanci z oddziałów kontrterrorystycznych wraz z kierownictwem Policji i resortu zbierają się, aby uroczyście uczcić pamięć swoich Kolegów, którzy oddali życie wykonując swoje służbowe obowiązki. W tym roku po raz pierwszy ta uroczysta minuta ciszy ma charakter międzynarodowy, ponieważ 7 marca 2026 r. ustanowiony został przez INTERPOL Międzynarodowym Dniem Pamięci o Poległych Policjantach.

Śmierć policjantów na służbie to zawsze cichy ciężar, który wszyscy dźwigamy. Jak co roku w miejscu, gdzie zginął podkom. Dariusz Marciniak „Kaczor” i śmiertelnie ranny został nadkom. Marian Szczucki „Maniek”, policjanci z całej jednostki CPKP „BOA” wraz z byłymi funkcjonariuszami, którzy uczestniczyli w tych tragicznych wydarzeniach w Magdalence spotykają się oddając hołd i cześć swoim poległym Kolegom. „Jesteśmy jednością jako służba i jako pododdział” – powiedział były zastępca dowódcy CPKP „BOA” mł. insp. Krzysztof Sowiński w policyjnym podkaście „Magdalenka”.

Podobna myśl przyświeca kampanii „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach - Remembering Fallen Officers” zainicjowanej przez INTERPOL w tym roku, a która trwa do 7 marca. W tym dniu minutą ciszy na całym świecie oddany zostanie hołd tym, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w czasie służby. To dzień refleksji, wdzięczności i hołdu policjantom, którzy oddali swoje życie, dbając o bezpieczeństwo społeczeństw na całym świecie.

W Międzynarodowy Dzień Pamięci o Poległych Policjantach 7 marca, wieczorem, w hołdzie składanym Koleżankom i Kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę, w imieniu globalnej społeczności policyjnej INTERPOL, najważniejsze budynki, niektóre rozpoznawalne zabytki oraz siedziby Policji zostaną podświetlone na niebiesko. Tego dnia flagi wywieszone zostaną do połowy masztów - jako symbol pamięci i hołdu dla tych, którzy oddali swoje życie na służbie.

Policyjni kontrterroryści włączając się w kampanię INTEROPOLU, dla swoich poległych Kolegów „Kaczora” i „Mańka”, w wieczór poprzedzający ten wyjątkowy dzień wystawili wartę honorową i podświetlili na niebiesko Tablicę Pamięci w siedzibie CPKP „BOA”. Chwilę później, w nocy 6 marca br., o godz. 0.40 w podwarszawskiej Magdalence przed obeliskiem upamiętniającym tragiczne dla policjantów wydarzenie, złożone zostały kwiaty, które są symbolem naszej wdzięczności za ich służbę pełnioną zgodnie ze słowami policyjnej roty ślubowania „nawet z narażeniem życia”.

Wieńce w pierwszej kolejności złożyli Sekretarz Stanu MSWiA Wiesław Szczepański, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń oraz Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasz Pikuła. Następnie wieniec od Komendanta Głównego Policji złożyli Zastępcy Dowódcy CPKP „BOA”, a od Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” kwiaty złożyli funkcjonariusze kadry kierowniczej CPKP „BOA”. W imieniu Komendanta Centralnego Biura Śledczego wieniec składał jego Zastępca insp. Artur Kowalczewski. Kolejne wieńce, równie ważne, złożyli uczestnicy akcji bojowej w Magdalence oraz emeryci i renciści związani z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”. Ceremonię złożenia kwiatów zakończyła melodia „Śpij Kolego”.

W uroczystości w Magdalence uczestniczyli także uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszalka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii z klas o profilu policyjnym.

Coroczna nocna ceremonia w miejscu tragicznej akcji kontrterrorystycznej w Magdalence to bardzo ważny symbol jedności środowiska policyjnego.

Polegli trwają w naszej pamięci w honorowej ciszy i głębokiej refleksji.

BKS KGP, tekst i foto: I. Pajdała-Kusińska