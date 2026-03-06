Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 60 kg narkotyków Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Ponad 60 kg narkotyków - marihuany, kokainy i haszyszu, a także przedmioty przypominające broń, amunicję i ponad 16 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzowych nie trafi na rynek. To efekt intensywnej pracy policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, których wspierali funkcjonariusze KAS i CBŚP. Śledztwo w sprawie wewnątrzwspólnotowego obrotu narkotykami nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji to ponad 3 miliony złotych.

Podkarpaccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości analizują i weryfikują każdy, nawet najmniejszy trop w prowadzonych sprawach. Dzięki skrupulatnej pracy, żmudnej analizie materiału dowodowego oraz konsekwencji w działaniu, funkcjonariusze docierają do kolejnych wątków, które często prowadzą do nowych ustaleń i przełomów w śledztwach. Wielokrotnie takie działania pozwalają na identyfikowanie kolejnych osób ze środowiska przestępczego oraz skuteczne eliminowanie z obrotu nielegalnych substancji, co realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Jedną z takich spraw jest ta, z początku 2024 roku. Funkcjonariusze z komendy miejskiej z Rzeszowa gromadzili materiał dowodowy, który w efekcie potwierdził, że na terenie powiatu jarosławskiego i łańcuckiego dochodziło do nielegalnego procederu związanego z przestępczością narkotykową. Substancje zabronione trafiały na teren naszego województwa z Hiszpanii.

Wówczas do tej sprawy został zatrzymany 44-latek z powiatu jarosławskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 14 kg marihuany i około pół kg haszyszu.

W listopadzie 2024 roku policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przejęli do dalszego prowadzenia postępowanie dotyczące kwalifikowanego typu przemytu znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych popełnionego w ramach zorganizowanej grupy. Nadzór nad śledztwem przejęła Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie.

Funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego nawiązali także współpracę z hiszpańskimi organami ścigania.

W kwietniu 2025 roku policjanci ustalili i zatrzymali kolejne osoby biorące udział w tym nielegalnym procederze. Podczas prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli także 20 kg substancji zabronionych. Kolejnych 18 kg marihuany zabezpieczyli w październiku 2025 roku. Wówczas zabezpieczono także ponad 450 tysięcy złotych w różnej walucie.

44-leni mieszkaniec powiatu jarosławskiego i 27-latek z powiatu łańcuckiego usłyszeli zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Działanie tej grupy polegało m.in. na wewnątrzwspólnotowym nabyciu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych, pozyskanych z Hiszpanii, a następnie wprowadzaniu ich do obrotu i uczestniczeniu w ich obrocie na terytorium Polski, w celu osiągniecia korzyści majątkowej.

Kolejnych 7 osób, w tym 4 kobiety i 3 mężczyzn, którym prokurator zarzuca udział w tym procederze, również usłyszało zarzuty. Osoby te podejrzane są także o pranie brudnych pieniędzy i utrudnianie prowadzonego postępowania.

Intensywna praca operacyjna, dochodzeniowo-śledcza oraz szczegółowa analiza zebranych informacji dała podstawę, aby przypuszczać, że w jednym z domów na terenie powiatu łańcuckiego, w pomieszczeniach należących do jednego z podejrzanych, mogą być ukryte narkotyki.

W połowie lutego bieżącego roku funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie, realizując postanowienie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, w ramach kontynuacji czynności procesowych wykonywanych do prowadzonego postępowania, wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, technikiem kryminalistyki z Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, a także z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu i funkcjonariuszami CBŚP, podczas przeszukania pomieszczeń należących do 27-letniego mieszkańca powiatu łańcuckiego, zabezpieczyli ponad 60 kg narkotyków. Była to marihuana oraz kokaina i haszysz. Ich czarnorynkowa wartość to 3 205 898 złotych.

Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o łącznej wartości ponad 500 tysięcy złotych.

Podczas prowadzonych czynności wykorzystano specjalistyczny sprzęt. Policjanci CBŚP prowadzili działania przy użyciu georadaru, z kolei funkcjonariusze KAS wykorzystali urządzenia rentgenowskie oraz psa służbowego, co pozwoliło na ujawnienie licznych skrytek. Narkotyki ukryte były w różnych miejscach, m.in. w beczkach zakopanych w ziemi i podwójnej podłodze na strychu.

Podczas wykonywanych czynności nadzorowanych przez Prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, funkcjonariusze zabezpieczyli także przedmioty przypominające broń palną, broń automatyczną oraz 500 szt. amunicji, a także ponad 16 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzowych.

( KWP w Rzeszowie / mw)