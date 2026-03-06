Areszt tymczasowy dla 21-letniego odbieraka Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komendy miejskiej zatrzymali mężczyznę, podejrzewanego o udział w oszustwie legendą „na pracownika banku”. Przestępcy wmówili pokrzywdzonej, że ktoś w jej imieniu złożył wniosek kredytowy, a zgromadzone na jej rachunku środki są zagrożone. Zatrzymany 21-latek, który w przestępczym procederze pełnił funkcję „odbieraka”, trafił na 3 miesiące do aresztu tymczasowego.

W czwartek do dyżurnego miejskiego zgłosiła się mieszkanka powiatu rzeszowskiego, która zorientowała się, że została oszukana metodą „na pracownika banku”.

Jak ustalili policjanci, kilka godzin wcześniej, kobieta odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika jednego z banków. 35-latka usłyszała, że ktoś w jej imieniu złożył wniosek kredytowy. Oczywiście nie polegało to na prawdzie. Jest to metoda wykorzystywana przez cyberoszustów, która ma na celu wywołanie paniki i zmuszenie do działania w pod presją. Aby cała legenda była bardziej wiarygodna, pokrzywdzona dostała SMS-a, który rzekomo miał być adresowany z banku, w którym ma konto.

W dalszej kolejności 35-latka usłyszała, że zgromadzone na jej rachunku pieniądze są zagrożone i że trzeba je ulokować w bezpiecznym miejscu. Według zaleceń oszusta kobieta dokonała wypłaty zgromadzonych na koncie środków. Pieniądze, według instrukcji, miała wpłacić poprzez wpłatomat, na bezpieczne konto.

Zmanipulowana kobieta w efekcie wpłaciła niecałe 4 tysiące złotych. Po resztę pieniędzy miał przyjechać kurier.

Zawiadomieni o przestępstwie funkcjonariusze wydziału kryminalnego i wydziału do walki z przestępczością gospodarczą komendy miejskiej, przystąpili do pracy. Ustalili, a następnie zatrzymali mężczyznę, który od pokrzywdzonej miał odebrać resztę zapakowanych do koperty pieniędzy. Ponad 30 tysięcy złotych.

21-letni mieszkaniec powiatu tarnogórskiego został zatrzymany przez policjantów w miejscu zamieszkania pokrzywdzonej, tuż przed tym, jak miał odebrać od niej wyłudzone pieniądze.

Zebrane w sprawie dowody zezwoliły na przedstawienie zatrzymanemu dwóch zarzutów - oszustwa i usiłowania oszustwa na szkodę 35-latki. Podejrzany w części przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Akta sprawy funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z wnioskiem o zastosowanie wobec 21-latka najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora, wobec czego podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Za popełnione przestępstwa grozić mu może kara do 8 lat pozbawienia wolności.