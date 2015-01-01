Areszt dla podejrzanych o pobicie 37-latka w Wołczynie Powrót Drukuj Kluczborscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 25 lat, podejrzanych o udział w pobiciu 37-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w cieku wodnym w Wołczynie. Na wniosek prokuratury sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

3 marca 2026 roku dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku otrzymał zgłoszenie o ujawnieniu zwłok mężczyzny w cieku wodnym prowadzącym do stawu miejskiego w Wołczynie. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, gdzie pomiędzy trzema mężczyznami doszło do bójki, podczas której 37-letni pokrzywdzony został dotkliwie pobity. Na miejscu odnalezienia zwłok 37-latka funkcjonariusze przeprowadzili szczegółowe oględziny, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne oraz materiał dowodowy, w tym zapisy z monitoringu. Decyzją prokuratora ciało 37-latka zabezpieczono do badań sekcyjnych. Zebrane informacje pozwoliły na wstępne ustalenie przebiegu zdarzenia oraz wytypowanie osób mogących mieć związek ze sprawą.

W wyniku prowadzonych działań operacyjnych policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 25 lat. Młodszego z nich kryminalni znaleźli w piwnicy budynku mieszkalnego, gdzie się ukrywał przed policjantami. Drugi z wytypowanych mężczyzn został odnaleziony na terenie leśnym, na myśliwskiej ambonie.

Zatrzymani zostali przewiezieni do komendy i osadzeni w policyjnym areszcie. Podczas przesłuchania podejrzani przyznali się do pobicia mężczyzny, z którym wcześniej spożywali alkohol. Jak wynika z ustaleń śledczych, swoim zachowaniem narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kluczborku sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo mężczyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.