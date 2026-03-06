14 nielegalnych automatów zlikwidowanych w Pułtusku - wspólna akcja służb Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku przeprowadzili wspólne działania wymierzone w zwalczanie nielegalnego hazardu. Zabezpieczono 7 automatów, a kolejnych 7 zostało zarekwirowanych przez pułtuskich kryminalnych w tym samym miejscu już kolejnego dnia. Policja przypomina jakie kary grożą za prowadzenie tego przestępczego procederu w lokalach usługowych.

26 lutego br., podczas akcji służby zlikwidowały nielegalny punkt hazardowy na terenie Pułtuska. Zabezpieczono 7 nielegalnych automatów do gier hazardowych oraz ponad 7 tys. zł pochodzących z urządzeń.

To natomiast nie koniec, kolejnego dnia 27.02.br. pułtuska Policja otrzymała zgłoszenie o uszkodzeniu witryny, jak się okazało, w tym samym lokalu, który dzień wcześniej był w zainteresowaniu funkcjonariuszy, a w pomieszczeniu - ponownie widok działających automatów. W trakcie wykonywanych czynności zabezpieczonych zostało kolejnych 7 urządzeń, na których zainstalowane były gry o charakterze losowym oraz gotówka w wysokości przekraczającej 1100 zł.

Przypominamy: za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do 3 lat albo obie te kary łącznie. Za każdy nielegalny automat nakładana jest też kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł. Dotyczy ona zarówno osoby urządzającej nielegalne gry hazardowe, jak również właściciela lokalu, w którym działają niezarejestrowane automaty.