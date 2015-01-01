Kryminalni z Pragi Północ zatrzymali dwoje 24-latków do oszustwa na seniorce. Sąd tymczasowo ich aresztował Powrót Drukuj O tym, że wcześniej czy później policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI i tak dojdą do prawdy, przekonała się dwójka 24-latków, którzy podstępem wyłudzili od seniorki z Pragi Północ 50 tys. zł. Podczas ich zatrzymania policjanci zabezpieczyli w wynajmowanym przez nich mieszkaniu m.in. narkotyki, telefony komórkowe, dokumenty należące do innych osób oraz kilka tysięcy złotych. Prokurator przedstawił obojgu zarzuty karne, a sąd tymczasowo ich aresztował. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.

6 stycznia br. na telefon stacjonarny 91-letniej mieszkanki Pragi Północ zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że jest jej wnuczką. Płacząc, tłumaczyła że potrzebuje gotówki, ponieważ grozi jej więzienie za spowodowanie wypadku. Do rozmowy z seniorką co chwilę włączał się jej "zięć". Kobieta zgodziła się przekazać 50 tys. zł młodemu "policjantowi", który zjawił się w jej mieszkaniu. Po jego wyjściu mieszkanka Pragi Północ zatelefonowała do prawdziwej wnuczki, która uświadomiła ją, że została oszukana. Kobiety o sprawie powiadomiły północnopraskich policjantów.

Kryminalni wyspecjalizowani w zwalczaniu przestępczości przeciwko mieniu wykonali szereg ustaleń i czynności operacyjnych, które doprowadziły ich do mieszkania na warszawskim Śródmieściu. Tam zatrzymali dwoje 24-latków. W trakcie przeszukania lokalu kryminalni zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych, karty SIM, ponad 8 tys. zł, wagę elektroniczną, dużą ilość narkotyków oraz dokumenty tożsamości i kartę płatniczą, należące do innych osób.

Zebrany w tej sprawie materiał procesowy dochodzeniowcy przekazali do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Tam też zatrzymani zostali przesłuchani. Prokurator przedstawił im zarzuty oszustwa na szkodę seniorki oraz posiadania znacznej ilości marihuany - prawie 200 gramów. Młoda kobieta odpowie dodatkowo za ukrywanie dokumentów i przywłaszczenie karty płatniczej, należących do innych osób. Za przestępstwa, o które 24-latkowie są podejrzani, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo i tymczasowo aresztował podejrzanych.

( KSP / mw)