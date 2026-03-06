Nielegalne papierosy i tytoń nie trafią na rynek Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną zatrzymali 76-letniego mieszkańca Torunia, u którego znaleźli krajankę i wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Podczas przeszukań dwóch pojazdów zabezpieczyli łącznie 160 nielegalnych paczek papierosów i ponad 90 kg krajanki tytoniu. Według ustaleń śledczych podejrzany naraził Skarb Państwa na straty w wysokości przeszło 156 tys. zł.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Toruniu od pewnego czasu pracowali nad sprawą nielegalnego handlu tytoniem. W miniony wtorek, 03.03.2026 r., przeszukali dwa samochody użytkowane przez 76-latka, który mógł mieć związek z tym procederem.

W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli łącznie 160 paczek papierosów bez znaków skarbowych akcyzy oraz ponad 90 kilogramów nielegalnej krajanki tytoniu. Zatrzymali do sprawy 76-letniego torunianina.

Śledczy ustalili, że mężczyzna naraził Skarb Państwa na straty w wysokości przeszło 156 tys. złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku. Podejrzany usłyszał już zarzut. Odpowie teraz przed sądem za przestępstwo skarbowe dotyczące paserstwa akcyzowego. Cały nielegalny towar został zarekwirowany przez mundurowych.