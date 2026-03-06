Ukradli samochód, który później zaoferowali do sprzedaży….właścicielowi. Trzech złodziei w rękach policjantów Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego KWP w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami KP III w Krakowie zatrzymali 3 sprawców kradzieży samochodu z krakowskiego Śródmieścia. Honda została skradziona, a później przez przypadek zaoferowana do sprzedaży mężczyźnie, który przez kilkanaście lat był jego właścicielem. Policjanci odzyskali Hondę, która trafiła w ręce właściciela, a sprawcy trafili za kratki.

W ubiegły poniedziałek (2 marca) do jednego z krakowskich komisariatu przyszedł mężczyzna, który zgłosił kradzież samochodu. Pokrzywdzony przeglądnął wcześniej monitoring, który zarejestrował moment kradzieży. 33-letni samochód marki Honda był zaparkowany w śródmieściu Krakowa. W pewnym momencie do zaparkowanej białej Hondy podjechał identyczny samochód tylko w kolorze zielonym. Mężczyzna, który wysiadł z niego włamał się do zaparkowanego pojazdu. Samochód został zapięty na hak zielonej hondy, po czym sprawcy odjechali z oboma pojazdami z miejsca zdarzenia. Złodzieje nie wiedzieli, że skradziony pojazd jest w trakcie remontu i nie posiada sprawnych hamulców, więc na najbliższym skrzyżowaniu holowany samochód najechał na pojazd rabusiów, uszkadzając jego tył.

Zaraz po zgłoszeniu kradzieży rozpoczęły się poszukiwania pojazdu, które prowadzili policjanci z trzech komisariatów Policji w Krakowie. Dwa dni po zgłoszeniu pokrzywdzony, przeglądając jeden z portali internetowych, natrafił na podejrzane ogłoszenie, które zamieszczone było na jednej z platform sprzedażowych. Mężczyzna natrafił bowiem na ofertę sprzedaży zielonej hondy – takiej samej, którą poruszali się złodzieje. Pokrzywdzony nie miał wątpliwości, że to ten samochód, który nagrał się na monitoringu w chwili kradzieży. Od razu przekazał tę informację policjantom.

W wyjaśnienie sprawy włączyli się kryminalni z KWP w Krakowie. Okazało się, że pokrzywdzony nawiązał kontakt ze „sprzedającymi” udając zainteresowanego zakupem pojazdu. Podczas rozmowy sprzedający zaoferował, że płacąc 7 tysięcy złotych może zakupić samochód z oferty, jak również kolejny pojazd, który może wykorzystać „na części”. Po wymianie zdjęć okazało się, że to właśnie skradziona 33-letnia honda.

W środę (4 marca) doszło do zaplanowanych działań. W umówionym miejscu na pokrzywdzonego czekał złodziej z przygotowaną do sprzedaży zieloną hondą. Po oglądnięciu samochodu przyszedł czas na próbną jazdę, podczas której sprzedający zaoferował możliwość oglądnięcia białej hondy przeznaczonej na sprzedaż „na części”. Gdy zielona honda pojawiła się na miejscu do akcji wkroczyli policjanci.

Doszło do dynamicznego zatrzymania, podczas którego w ręce kryminalnych wpadło 3 sprawców kradzieży. To mężczyźni w wieku 29,32,37 lat. Mózgiem całej „operacji” okazał się 29-letni mieszkaniec Krakowa poszukiwany do odbycia kary dwóch lat więzienia za kradzieże i oszustwa. Pozostali kompani również posiadają bogatą przeszłość kryminalną.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

