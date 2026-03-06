Odebrał pieniądze od seniora oszukanego metodą „na policjanta”. Został zatrzymany przez jeleniogórskich kryminalnych Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta” to przestępstwa szczególnie dotkliwe, ponieważ ich ofiarami najczęściej padają osoby starsze, tracące oszczędności życia. Policjanci nieustannie prowadzą działania, aby zatrzymywać osoby biorące udział w tym procederze i pociągać je do odpowiedzialności karnej. Przestępcy nie mogą czuć się bezkarni – każdy, kto uczestniczy w tego typu oszustwach, musi liczyć się z konsekwencjami. W tym tygodniu jeleniogórscy kryminalni zatrzymali już drugiego mężczyznę podejrzanego o udział w tego typu przestępstwach.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 47-letniego mieszkańca miasta podejrzewanego o udział w oszustwie oraz usiłowanie oszustwa metodą „na policjanta”. Mężczyzna odebrał pieniądze od seniora z Jeleniej Góry, który padł ofiarą przestępczego procederu, a także próbował wyłudzić kolejne pieniądze od innej starszej osoby. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzeń doszło 2 i 3 marca 2026 roku na terenie Jeleniej Góry. Policjanci zostali powiadomieni o oszustwie na szkodę 88-letniego mieszkańca miasta oraz o usiłowaniu oszustwa na szkodę 94-latka. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawcy działali według znanego schematu wykorzystywanego w tego typu przestępstwach.

Na numer stacjonarny 88-letniego mężczyzny zadzwonił nieznany rozmówca, który podawał się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Twierdził, że prowadzi tajną akcję wymierzoną w grupę przestępczą planującą włamanie do mieszkania seniora. Aby uwiarygodnić swoją historię, polecił mężczyźnie zadzwonić na numer 997 lub 112. W rzeczywistości połączenie nie zostało przerwane, a senior przez cały czas pozostawał w kontakcie z oszustem.

Fałszywy policjant przekonywał 88-latka, że jego pieniądze i kosztowności są zagrożone i należy je natychmiast „zabezpieczyć” na potrzeby prowadzonej akcji policyjnej. Mężczyzna, będąc w przekonaniu, że pomaga funkcjonariuszom, spakował wszystkie swoje oszczędności w kwocie około 10 tysięcy złotych do reklamówki, zgodnie z instrukcjami rozmówcy. Przez cały czas był utrzymywany w przekonaniu, że bierze udział w tajnej operacji i nie może się rozłączać ani informować nikogo o sprawie.

Po pewnym czasie do mieszkania seniora przyszedł mężczyzna, który odebrał przygotowaną torbę z pieniędzmi. Dopiero po zakończeniu rozmowy telefonicznej 88-latek zorientował się, że mógł zostać oszukany. Natychmiast skontaktował się z numerem alarmowym 112, gdzie potwierdzono, że żadna taka akcja policyjna nie była prowadzona.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W wyniku intensywnych działań operacyjnych wytypowali, a następnie zatrzymali osobę podejrzewaną o udział w przestępstwie. 47-letni mieszkaniec Jeleniej Góry został zatrzymany w dniu, w którym doszło do usiłowania kolejnego oszustwa.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty dotyczące udziału w oszustwie oraz usiłowania oszustwa. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 5 marca bieżącego roku został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, gdzie prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności sprawy i sprawdzają, czy zatrzymany mężczyzna nie brał udziału w innych podobnych przestępstwach.

Policja apeluje do mieszkańców, szczególnie osób starszych oraz ich rodzin, o zachowanie szczególnej ostrożności. Przestępcy bardzo często podszywają się pod policjantów, prokuratorów lub funkcjonariuszy innych służb, aby wzbudzić zaufanie i wywołać u rozmówcy poczucie zagrożenia.

Przypominamy:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy ani kosztowności w ramach prowadzonych działań.

Funkcjonariusze nie odbierają gotówki od obywateli w celu jej „zabezpieczenia”.

W przypadku podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć, a następnie samodzielnie zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką Policji.

Nie należy działać pod presją czasu ani przekazywać obcym osobom informacji o posiadanych oszczędnościach.

Policjanci apelują również do rodzin seniorów o rozmowy na temat zagrożeń związanych z oszustwami telefonicznymi. Wiedza o metodach działania przestępców i wzajemna czujność mogą uchronić osoby starsze przed utratą dorobku całego życia.