55-latek zatrzymany i tymczasowo aresztowany za oszustwo metodą na „wypadek” Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Radzyńscy kryminalni zatrzymali 55-latka po tym, jak w Radzyniu Podlaskim odebrał od 85-letniej kobiety 60 tysięcy złotych. Seniorka uwierzyła w historię przekazaną jej telefonicznie o wypadku drogowym córki. By ją ratować z opresji należało niezwłocznie wpłacić pieniądze do sądu. Do seniorki zgłosił się mężczyzna, któremu przekazała gotówkę. 55-latek usłyszał zarzut oszustwa i wczoraj został tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego radzyńskiej komendy ustalili, że 55-letni mężczyzna może mieć związek z oszustwami metodą "na wypadek”. Zatrzymali go kilka godzin po tym, jak odebrał pieniądze od seniorki. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Skierniewic.

Seniorka w trakcie rozmowy telefonicznej uwierzyła oszustom, że córka spowodowała wypadek, wskutek czego poszkodowana kobieta doznała obrażeń ciała i jest właśnie operowana w szpitalu. Wówczas fałszywa pełnomocnik twierdziła, że w ramach polubownego załatwienia sprawy należy wpłacić pieniądze do sądu, po które zgłosi się mężczyzna. 85-latka przekazała 60 tysięcy złotych mężczyźnie, który przyszedł do jej domu. Kobieta była przekonana, że gotówkę przekazuje prawdziwemu urzędnikowi, by „ratować” córkę.

Po zatrzymaniu 55-latka policjanci przeszukali jego miejsce zamieszkania oraz użytkowane samochody. Mundurowi zabezpieczyli gotówkę w kwocie ponad 6 tysięcy złotych oraz ponad 1200 euro. Zabezpieczono trzy samochody użytkowane przez 55-latka o łącznej wartości niemal 170 tysięcy złotych.

Z ustaleń kryminalnych wynika, że 55-latek najprawdopodobniej ma związek z innymi przestępstwami tego typu popełnionymi na terenie kraju. Usłyszał już zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu 8 lat pozbawienia wolności.