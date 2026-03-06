Narazili Skarb Państwa na blisko 180 tys. zł strat - dwie osoby zatrzymane z nielegalnymi papierosami Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Grójca zabezpieczyli blisko 3500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy i zatrzymali dwie osoby - 68-letniego właściciela posesji oraz 40-letniego obywatela Ukrainy. Nielegalny towar ujawniono na terenie posesji w powiecie grójeckim oraz w busie, którym poruszał się Ukrainiec. Szacunkowe straty Skarbu Państwa wyniosły około 180 tys. zł.

W trakcie prowadzonych działań policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Grójcu weszli na teren jednej z posesji w powiecie grójeckim. W budynku gospodarczym ujawnili kartony z papierosami bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W trakcie realizacji na posesję wjechał dostawczy Mercedes. Kierował nim 40-letni obywatel Ukrainy. Właściciel posesji - 68-letni mężczyzna - twierdził, że znajomy przywiózł mu jedynie dwie butelki wódki. Jednak nerwowe zachowanie kierowcy skłoniło funkcjonariuszy do przeszukania pojazdu.

W przestrzeni ładunkowej, ukryte za kanapą i pod dwuosobowym materacem, znajdowały się trzy dodatkowe kartony z papierosami bez akcyzy. Łącznie zabezpieczono blisko 3490 paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych.

W samochodzie ujawniono także gotówkę: blisko 23 tys. zł, 200 USD oraz 200 euro.

Obaj mężczyźni - 68-letni właściciel posesji i 40-letni obywatel Ukrainy - zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego. Zabezpieczono mienie na poczet przyszłych kar i grzywien.

Za tego typu przestępstwa grozi wysoka kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności.