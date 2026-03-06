Od 16 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, przed policjantami próbował jeszcze schować się w specjalnej skrytce Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zatrzymali mężczyznę, który od 16 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Za mieszkańcem powiatu radomskiego wystawiono dwa listy gończe. Ukrywał się w specjalnej „skrytce”.

Radomscy policjanci konsekwentnie realizują zadania związane z zatrzymywaniem osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny i niemal każdego dnia zatrzymują osoby poszukiwane. Funkcjonariusze regularnie przeglądają stare, niewykryte sprawy dotyczące poszukiwanych, a następnie zatrzymują tych, którzy od wielu lat ukrywają się przed organami ścigania.

Przekonał się o tym 65-latek, który ukrywał się przed organami ścigania od 16 lat. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w czwartek, 05.03.br., na terenie powiatu radomskiego zatrzymali mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi wydanymi przez Prokuraturę Rejonową Radom-Wschód oraz Prokuraturę Okręgową w Radomiu. 65-latek poszukiwany był w związku z oszustwem oraz wyrządzeniem szkody w obrocie gospodarczym. Mężczyzna ukrywał się w specjalnej „skrytce” między drzwiami.

65-latek trafił do aresztu w celu odbycia zaległej kary pozbawienia wolności.

Poszukiwani aby uniknąć spotkania ze stróżami prawa, często wybierają różne miejsca na swoje kryjówki, licząc na to, że pozostaną bezkarni. Radomscy kryminalni po raz kolejny udowodnili, że tropią osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości aż do skutku, tak aby poniosły konsekwencje swoich czynów.