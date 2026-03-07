Pamiętamy o poległych policjantach Data publikacji 07.03.2026 Powrót Drukuj 7 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Poległych Policjantach. Tego dnia środowiska policyjne z różnych krajów wspominają funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas pełnienia służby. W siedzibie Komendy Głównej Policji pamięć o poległych funkcjonariuszach uczczono składając kwiaty przed Tablicą Pamięci. W uroczystości wzięli udział Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, jego zastępcy: nadinsp. Roman Kuster oraz nadinsp. dr Tomasz Michułka, a także Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Ireneusz Sieńko.

Tablica Pamięci znajdująca się w Komendzie Głównej Policji jest szczególnym miejscem dla policyjnego środowiska. Znajduje się na niej 129 tabliczek epitafijnych, upamiętniających funkcjonariuszy, którzy oddali życie w służbie drugiemu człowiekowi. Obok niej prowadzona jest także Księga Pamięci, w której zapisano nazwiska i sylwetki policjantów poległych podczas wykonywania obowiązków służbowych. Rodzinom poległych oraz jednostkom, w których służyli, przekazywane są karty pamięci prezentujące ich historię oraz kopie rozkazów Komendanta Głównego Policji upamiętniających ich służbę.

Międzynarodowy wymiar tego dnia podkreśla kampania prowadzona przez Interpol pod hasłem „Remembering Fallen Officers - Pamiętamy o Poległych Funkcjonariuszach”. Inicjatywa jednoczy policjantów z całego świata we wspólnym geście pamięci o koleżankach i kolegach, którzy zginęli podczas służby.

Międzynarodowe działania obejmują także wsparcie dla rodzin poległych policjantów. Interpol przyznaje certyfikaty i medale rodzinom funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie. W Polsce od wielu lat ważną rolę w niesieniu pomocy bliskim poległych policjantów odgrywa Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Pamięć o poległych policjantach pozostaje ważną częścią policyjnej tradycji. To sposób, by zachować w pamięci tych, którzy pełniąc służbę na rzecz bezpieczeństwa innych, zapłacili najwyższą cenę.

BKS KGP