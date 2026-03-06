Uroczystość upamiętniająca poległych funkcjonariuszy Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj 6 marca 2026 r. w siedzibie CPKP „BOA” odbyła się uroczysta zbiórka upamiętniająca funkcjonariuszy poległych podczas akcji zatrzymania groźnych przestępców w podwarszawskiej Magdalence 23 lata temu.

W uroczystości uczestniczyli, nadinsp. Roman Kuster, pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji, mł. insp. Krzysztof Ogroński, Komendant Stołeczny Policji, insp. Artur Kowalczewski, zastępca Komendanta CBŚP , podinsp. Krzysztof Funkiendorf, Dowódca SPKP w Warszawie, Ks. Sławomir Grocholak, kapelan KGP , byli dowódcy jednostki „BOA” na czele z nadinsp w st. spocz. Dariuszem Ziębą, kadra kierownicza i funkcjonariusze CPKP „BOA” i byli policjanci związani z jednostką.

Insp. Łukasz Pikuła, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego „BOA”, gospodarz uroczystości, zwrócił się do zebranych gości:

- Stoimy dziś w miejscu i czasie szczególnym, w cieniu wydarzeń które na zawsze zmieniły historię naszej jednostki. To rocznica, która co roku skłania nas do głębokiej refleksji, zadumy i pamięci o tych, którzy wypełniając rotę ślubowania oddali swoje życie. Magdalenka pozostaje symbolem najwyższego poświęcenia, odwagi i bohaterstwa. Pamiętamy o poległych i rannych funkcjonariuszach, o ich determinacji profesjonalizmie i gotowości do działania w obliczu realnego zagrożenia. Ich ofiara na zawsze wpisała się w historię naszej jednostki, stając się bolesną ale niezwykle ważną lekcją, która kształtuje dzisiejsze pokolenie funkcjonariuszy.

Dzisiaj w sposób szczególny wspominamy „Mańka”, nadkom. Mariana Szczuckiego oraz „Kaczora”, podkom. Dariusza Marciniaka, kolegów, funkcjonariuszy którzy w Magdalence zapłacili najwyższą cenę za wierność przysiędze i służbie. Ich odwaga, profesjonalizm i poświęcenie stało się trwałym fundamentem budowy wartości naszej służby, zobowiązaniem do nieustannego podnoszenia własnych standardów. Ich imiona na zawsze pozostaną w historii „BOA” i w naszej pamięci.

Dziś, po 50 latach istnienia jednostki, stoimy jako formacja silniejsza, bardziej doświadczona i nowoczesna. Ale naszą prawdziwą siłą pozostają ludzie, ich charakter, etos służby, wzajemne zaufanie i gotowość do ponoszenia odpowiedzialności. To wartości które narodziły się w bólu tamtych wydarzeń.

Niech pamięć o Magdalence będzie dla nas codziennym zobowiązaniem do odpowiedzialności za drugiego człowieka, za cały zespół. Przypominam, że nasze bezpieczeństwo zależy od postaw, decyzji i profesjonalizmu osoby stojącej obok. Tylko jako zespół oparty na zaufaniu, dyscyplinie i wzajemnym wsparciu jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.

Nadinsp. Roman Kuster w swoim przemówieniu dodał:

- Człowiek nie umiera dopóki pamięć o nim żyje w innych. Nadkomisarzu Marianie Szczucki, podkomisarzu Dariuszu Marciniak - jesteście i żyjecie w naszej pamięci. Wtedy w Magdalence wypełniliście rotę ślubowania do ostatniego zdania. Oddaliście to co jest najcenniejsze - życie. Dlatego będziemy tutaj co roku i co roku będziemy o was pamiętać. Będziecie żyli w naszej pamięci i nie umrzecie. Życzę wszystkim funkcjonariuszom służby kontrterrorystycznej szczęścia policyjnego, aby go nigdy nie zabrakło.

Następnie został odczytany list od Ministra MSWiA , Marcina Kierwińsiego.

Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia wieńców, kwiatów i zniczy oraz odegranie melodii „Śpij Kolego”, po czym nastąpiło uroczyste odprowadzenie sztandaru CPKP „BOA”.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Chrzanowski „Gazeta Policyjna”