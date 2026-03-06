Dzielnicowi udzielili pomocy mężczyźnie Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Czujność sąsiadki i natychmiastowa reakcja dzielnicowych z Prostek pozwoliły udzielić pomocy mężczyźnie, którego życie było zagrożone. Funkcjonariusze siłowo weszli do mieszkania i do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego udzielali mu niezbędnej pomocy.

Do zdarzenia doszło, 05.03.2026 r. po zgłoszeniu od zaniepokojonej kobiety, która stała przed drzwiami sąsiada i słyszała dochodzące ze środka niepokojące odgłosy charczenia. Drzwi do lokalu były zamknięte, a z mężczyzną nie było kontaktu. Obawiając się o jego życie i zdrowie kobieta powiadomiła policjantów.

Na miejsce niemal natychmiast dojechali dzielnicowi z Prostek. W związku z podejrzeniem zagrożenia życia podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Policjanci po wyważeniu drzwi znaleźli leżącego na podłodze mężczyznę. Dzielnicowi natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy i monitorowali jego stan do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

To kolejna sytuacja pokazująca, że dzielnicowi z Prostek niejednokrotnie udowodnili, jak ważna jest dla nich pomoc drugiemu człowiekowi.