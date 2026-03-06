Bohaterska postawa policjanta i mieszkańców Pieniężna
Dzięki szybkiej reakcji policjanta oraz dwóch mieszkańców Pieniężna uratowano mężczyznę, który wpadł do lodowatej wody rzeki Wałsza. Ich postawa zasługuje na szczególne uznanie. Narażając własne zdrowie i życie, podjęli realne ryzyko, aby uratować drugiego człowieka.
W czwartek (5.03.2026) około godziny 10.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Braniewie otrzymał zgłoszenie, że na rzece Wałsza w Pieniężnie do wody wpadł mężczyzna.
Na miejsce natychmiast udali się policjanci z Posterunku Policji w Pieniężnie. Gdy dotarli, zauważyli osobę, która była całkowicie zanurzona w wodzie i co chwilę wynurzała się i wołała o pomoc. W tym czasie od drugiego brzegu rzeki do tonącego dobiegało dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli krzyki o pomoc, po czym niezwłocznie podjęli próbę udzielenia pomocy.
44-letni mężczyzna znajdował się w lodowatej wodzie, trzymając się kruchej kry lodowej.
Pomimo bardzo niebezpiecznych warunków, związanych z częściowo zamarzniętą rzeką oraz załamującym się lodem, obaj mężczyźni, ryzykując własne życie i zdrowie, położyli się na powierzchni lodu i próbowali podać tonącemu 5-metrową żerdź. Jednemu mężczyźnie udało się chwycił tonącego za odzież, jednak w tym momencie lód ponownie się załamał i obaj wpadli do wody.
W tym czasie dobiegł asp. szt. Paweł Kutryb, który również położył się na zamarzniętą taflę lodu i czołgał się do poszkodowanych. Rzucił rzutkę ratowniczą i obwiązał linką nogę tonącego mężczyzny, którą resztkami sił udało mu się wystawić ponad lód.
Dzięki determinacji i współpracy wszystkich uczestników akcji udało się wyciągnąć poszkodowanego na brzeg. Na miejsce dojechała Ochotnicza Straż Pożarna w Pieniężnie, która przy użyciu sani przetransportowała pokrzywdzonego na drugi brzeg rzeki.
Poszkodowanemu została natychmiast udzielona pierwsza pomoc. Mężczyźni byli bardzo wyczerpani i zmarznięci.
Postawa policjanta oraz dwóch mężczyzn zasługuje na najwyższe uznanie. Narażając własne zdrowie i życie, podjęli realne ryzyko, aby uratować drugiego człowieka.
(KWP w Olsztynie / kp)