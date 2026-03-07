Niebieskie światło pamięci - polska Policja w międzynarodowej kampanii INTERPOL-u „Remembering Fallen Officers” Data publikacji 07.03.2026 Powrót Drukuj 7 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Poległych Policjantach. Tego dnia środowiska policyjne z różnych krajów na całym globie wspominają funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas pełnienia służby. Polska Policja aktywnie włączyła się w międzynarodową kampanię prowadzoną przez INTERPOL pod hasłem „Remembering Fallen Officers – Pamiętamy o Poległych Funkcjonariuszach”.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Poległych to dzień, w którym funkcjonariusze z różnych krajów oddają hołd tym, którzy stracili życie na służbie chroniąc bezpieczeństwo innych. Inicjatywa ta została ustanowiona przez INTERPOL w 2019 roku i od tego czasu każdego roku przypomina o poświęceniu policjantów oraz o ryzyku, które wpisane jest w ich codzienną służbę.

Tegorocznym obchodom po raz pierwszy towarzyszyła międzynarodowa kampania „Remembering Fallen Officers – Pamiętamy o Poległych Funkcjonariuszach”, która była koordynowana przez INTERPOL.

W wielu krajach odbyły się uroczystości upamiętniające poległych funkcjonariuszy, chwile ciszy oraz składanie wieńców. Charakterystycznym symbolem tego dnia stało się również podświetlanie ważnych budynków i miejsc na niebiesko. Na całym świecie rozbłysły setki obiektów - od policyjnych siedzib i instytucji publicznych aż po najbardziej rozpoznawalne zabytki i miejsca ważne dla kultury danego kraju. Wśród nich znalazły się między innymi: Grand-Place w Brukseli (Belgia), pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro (Brazylia), wieża Petřín w Pradze (Czechy), Koloseum w Rzymie (Włochy), Skarbiec w Petrze (Jordania), Menara Kuala Lumpur Tower (Malezja), Pałac Książęcy w Monako, Sky Tower w Auckland (Nowa Zelandia) czy Praça do Comércio w Lizbonie (Portugalia).

W tym międzynarodowym geście pamięci silnie zaznaczyła się również obecność Polski. W Warszawie na niebiesko rozświetlone zostały budynki, w których swoją siedzibę ma Komenda Główna Policji oraz Pałac Mostowskich, gdzie mieści się Komenda Stołeczna Policji. W barwach kampanii zabłysną dziś wieczorem także jedne z najbardziej rozpoznawalnych miejsc stolicy: Most Śląsko-Dąbrowski, Pałac Kultury i Nauki oraz PGE Narodowy, na którego elewacji pojawi się napis „INTERPOL RFO”.

Do kampanii włączyły się również inne miasta w naszym kraju. W Gdańsku na niebiesko podświetlona została Fontanna Neptuna, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta, a także historyczny żaglowiec Dar Pomorza w Gdyni. Na niebiesko świecą także Filharmonia w Białymstoku i Szczecinie, Tauron Arena w Krakowie, Most Uniwersytecki w Bydgoszczy czy Spodek w Katowicach.

Centralne obchody w Polsce odbyły się w siedzibie Komendy Głównej Policji. Pamięć o poległych funkcjonariuszach uczczono składając kwiaty przed Tablicą Pamięci. W uroczystości wzięli udział Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, jego zastępcy: nadinsp. Roman Kuster oraz nadinsp. dr Tomasz Michułka, a także dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Ireneusz Sieńko.

W podobny sposób pamięć o poległych policjantach uczczona została również w garnizonach Policji w całym kraju. Lokalne uroczystości i chwile refleksji pokazały, że pamięć o tych, którzy oddali życie na służbie jest ważną częścią policyjnej tożsamości.

World marks International Day of Remembrance for Fallen Officers

https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2026/World-marks-International-Day-of-Remembrance-for-Fallen-Officers