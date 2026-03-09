53-latek poszukiwany listem gończym i ENA w rękach śląskich policjantów Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 53-letniego mężczyznę, który poszukiwany był listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Do zatrzymania doszło w ubiegły czwartek na terenie Legnicy. Mężczyzna był ścigany w celu odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności.

Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach specjalizuje się w tropieniu i zatrzymywaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, w tym szczególnie niebezpiecznych przestępców. Śląscy "łowcy głów" realizują sprawy o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, współpracując z jednostkami w całym kraju oraz z zagranicznymi służbami.

Zatrzymany Sebastian W. był poszukiwany na podstawie listu gończego oraz Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanych przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Mężczyzna ma do odbycia karę 4 lat pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Sprawa została przejęta do realizacji przez Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach w maju 2025 roku z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W wyniku prowadzonych czynności operacyjnych policjanci ustalili aktualne miejsce pobytu poszukiwanego, a następnie skutecznie doprowadzili do jego zatrzymania na terenie województwa dolnośląskiego.

Zatrzymany został przekazany do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości i trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.