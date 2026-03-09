Wyszedł z aresztu i znów zaatakował. Policjanci zatrzymali go ponownie Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Kilka godzin wolności wystarczyło, by znów dopuścił się przestępstwa. Mężczyzna podejrzany o napady na kobiety w Warszawie, ponownie wyrwał torebkę tej samej kobiecie. Policjanci Wydziału Kryminalnego z Pragi Północ szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę.

Do zdarzenia doszło 7 marca 2026 roku na ulicy Brechta w Warszawie. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI w trakcie prowadzonych czynności operacyjnych ustalili, że doszło do kradzieży szczególnie zuchwałej polegającej na tzw. wyrwie torebki. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że sprawcą jest 45-letni mężczyzna, dobrze znany policjantom z wcześniejszych przestępstw przeciwko mieniu. Mężczyzna po zdarzeniu oddalił się w kierunku ulicy Równej.

Policjanci natychmiast udali się we wskazany rejon, gdzie zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy. Po wylegitymowaniu potwierdzili jego tożsamość i zatrzymali go.W trakcie rozmowy mężczyzna przyznał się do dokonania kradzieży. Oświadczył, że z wnętrza torebki zabrał ponad 150 złotych, a następnie wyrzucił torebkę oraz pozostałe przedmioty do pojemnika na śmieci znajdujcego się pomiędzy budynkami. Policjanci sprawdzili wskazane miejsce i zabezpieczyli ujawnione przedmioty. Podczas przeszukania zatrzymanego funkcjonariusze znaleźli przy nim 136,48 złotych, które zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie.

Jak ustalili policjanci, pokrzywdzoną była ta sama kobieta, która w grudniu ubiegłego roku została napadnięta przez tego samego mężczyznę. O tym zdarzeniu informowaliśmy w komunikacie: Policjanci zatrzymali złodzieja multirecydywistę. Napadał na starsze kobiety i kradł im torebki. Wówczas sprawca użył przemocy – szarpał i popchnął kobietę, po czym zabrał jej torebkę. Sprawa była szeroko opisywana przez media ogólnopolskie.

W związku z tamtym zdarzeniem sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie. Jak wynika z ustaleń policjantów, tego samego dnia, zaledwie po opuszczeniu aresztu śledczego 45-latek ponownie dopuścił się podobnego czynu, ponownie wybierając tę samą ofiarę.

Po wykonaniu czynności procesowych zatrzymany został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

( KSP / mw)