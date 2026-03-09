Firma spod Jasła sprzedawała podrobioną chemię Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jaśle zabezpieczyli środki piorące, które były oznaczone podrobionymi znakami towarowymi. Szacunkowa wartość strat, które w ten sposób ponieśli prawdziwi producenci to ok 45 tys. złotych. O konsekwencjach jakie poniesie teraz właściciel tej firmy zadecyduje jasielski sąd.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jaśle ustalili, że w Internecie działa firma sprzedająca środki piorące. Siedziba tej firmy znajdowała się na terenie gminy Dębowiec, a środki które oferowała, były oznaczone podrobionymi znakami towarowymi.

W minionym tygodniu jasielscy policjanci pojechali do firmy, która oferowała do sprzedaży środki chemiczne. Tam podczas przeszukania ujawnili i zabezpieczyli ponad 250 sztuk płynów oraz 3 opakowania proszków do prania. Wszystkie produkty były oznaczone podrobionymi znakami towarowymi znanych firm. Funkcjonariusze zabezpieczyli także laptopa oraz telefon.

Szacunkowa wartość zabezpieczonej chemii piorącej, naraziła na szkodę dwie popularne firmy na około 45 tys. zł.

O tym jaką karę poniesie właściciel firmy, zadecyduje Sąd Rejonowy w Jaśle.

Zgodnie z art. 305 Ustawy Prawo własności przemysłowej za popełnienie tego czynu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przepis mówi także, że jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.