Rok bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem Powrót Drukuj Drawscy policjanci interweniowali w sprawie dotyczącej znęcania się nad zwierzęciem. Sprawca został zatrzymany i w trybie przyspieszonym doprowadzony do sądu, gdzie usłyszał wyrok roku bezwzględnego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na terenie Drawska Pomorskiego. Policjanci otrzymali zgłoszenie od kobiety, z którego wynikało, że jej znajomy miał zabić należącego do niej kota, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia.

Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze z drawskiej jednostki Policji. Mundurowi przeprowadzili niezbędne czynności oraz ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o popełnienie przestępstwa. Okazał się nim mieszkaniec jednej z sąsiednich gmin. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów ze Złocieńca, a następnie doprowadzony do sądu. Sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym.

Sąd, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, skazał mężczyznę na karę roku bezwzględnego pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, które spotyka się ze stanowczą reakcją służb. Każde zgłoszenie dotyczące krzywdzenia zwierząt jest przez funkcjonariuszy traktowane poważnie i dokładnie weryfikowane.