Zawrócił i pojechał pod prąd ekspresówką - sądowy finał Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w grudniu ubiegłego roku na drodze ekspresowej S1 w Lalikach. Kierujący osobowym Oplem dopuścił się szeregu poważnych naruszeń przepisów ruchu drogowego, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Do zdarzenia doszło 15 grudnia 2025 roku około 9.30 na drodze ekspresowej S1 w kierunku Zwardonia. Kierujący Oplem 37-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, po dojechaniu do tunelu w Lalikach, zawrócił i ruszył pod prąd drogą ekspresową, nie zważając na pędzące w jego kierunku samochody.

Po wykonaniu tego manewru, mężczyzna kontynuował jazdę w sposób równie niebezpieczny - przejechał pod prąd do miejsca, w którym przebiega pas jezdni w przeciwnym kierunku. Tam zatrzymał pojazd na powierzchni wyłączonej z ruchu, po czym pojechał w stronę Żywca.

Na szczęście w wyniku tego skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego.

Szereg wykroczeń, których dopuścił się kierujący, skutkował poważnymi konsekwencjami. Na jego konto trafiło ponad 40 punktów. Z uwagi na charakter i ilość popełnionych wykroczeń, sprawa została skierowana do sądu, na mocy wyroku którego na kierującego nałożona została łączna grzywny w wysokości 3 tysięcy złotych.

Przypominamy, że drogi ekspresowe oraz autostrady należą do dróg o najwyższych dopuszczalnych prędkościach, dlatego wszelkie nieprawidłowe manewry mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Zawracanie, cofanie lub jazda pod prąd na tego typu drogach jest skrajnie niebezpieczne i stanowi poważne naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W przypadku pomyłki, dotyczącej np. pominięcia zjazdu, kierujący powinien kontynuować jazdę do następnego zjazdu i dopiero tam bezpiecznie zawrócić lub zmienić kierunek podróży. Nie wolno bez wyraźnej przyczyny zatrzymywać się na pasie ruchu, powierzchni wyłączonej z ruchu ani podejmować prób zawracania i jazdy pod prąd.

Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie rozwagi, przestrzeganie przepisów oraz przewidywanie skutków swoich decyzji na drodze. Odpowiedzialne zachowanie za kierownicą ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Ku przestrodze, jak skrajnie niebezpieczne było zachowanie kierowcy Opla, publikujemy nagranie z monitoringu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

( KWP w Katowicach / mw)