Multirecydywista zatrzymany za serię włamań - 56-latek usłyszał 18 zarzutów Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Opolscy policjanci zatrzymali 56-latka podejrzanego o serię kradzieży z włamaniem. Mężczyzna wpadł w ręce policjantów chwilę po tym, jak okradł dom jednorodzinny. W jego pojeździe policjanci ujawnili skradzioną gotówkę. 56-latek usłyszał łącznie 18 zarzutów. Straty, jakie spowodował pokrzywdzeni oszacowali na ponad 430 tysięcy złotych. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z KPP w Krapkowicach, KWP w Opolu i KPP w Oleśnie prowadząc wspólne działania operacyjne, ustalili i zatrzymali 56-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię włamań na terenie powiatów krapkowickiego, oleskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna włamywał się głównie do domów jednorodzinnych, skąd kradł pieniądze oraz biżuterię. 56-latek został zatrzymany chwilę po tym, jak okradł jeden domów jednorodzinnych. W jego samochodzie policjanci ujawnili skradzioną gotówkę.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie łącznie 18 zarzutów kradzieży z włamaniem. Mężczyzna podczas przesłuchania szczegółowo opisał każde z włamań. Łączne straty spowodowane jego przestępczą działalnością oszacowano na ponad 430 tysięcy złotych. Skradzione mienie zostało częściowo odzyskane przez policjantów.

Jak ustalili funkcjonariusze, 56-latek jest multirecydywistą. We wrześniu ubiegłego roku opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności między innymi za przestępstwa kradzieży z włamaniem. W związku z jego przeszłością kryminalną oraz popełnionymi czynami mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Opolu / kp)