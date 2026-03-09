Aktualna Wicemistrzyni Europy – Justyna Kozdryk znów zachwyca formą Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Od 6 do 11 marca w Tbilisi odbywają się Otwarte Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów osób z niepełnosprawnościami. W zawodach tych po raz kolejny wystartowała nasza paraolimpijka oraz pracowniczka Komendy Powiatowej Policji w Grójcu – Justyna Kozdryk, udowadniając, że wciąż znajduje się w znakomitej dyspozycji sportowej. Tegoroczny start przyniósł jej imponującą kolekcję aż ośmiu medali, które z dumą przywiozła do naszej jednostki.

Już pierwszego dnia mistrzostw Justyna Kozdryk sięgnęła po tytuł wicemistrzyni Europy. W kategorii do 45 kg, w konkurencji wyciskania sztangi leżąc, uzyskała wynik 90 kg, co zapewniło jej srebrny medal i otworzyło drogę do kolejnych sukcesów. Podczas całych zawodów startowała w czterech klasyfikacjach: Best, Total, Legend oraz Open, zdobywając łącznie 6 medali srebrnych i 2 brązowe.

Jej osiągnięcia są nie tylko dowodem niezwykłej determinacji i siły charakteru, ale także inspiracją dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Justyna od lat łączy służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grójeckiego z profesjonalnym sportem, osiągając wyniki na najwyższym europejskim poziomie.

Serdecznie gratulujemy zdobytych medali. Życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości oraz kolejnych wspaniałych startów na arenie międzynarodowej.