18-latek zatrzymany podczas odbioru pieniędzy z bankomatu. Jest podejrzany o udział w oszustwach Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymali 18-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach. Do zatrzymania doszło na gorącym uczynku, podczas odbioru przez niego gotówki z bankomatu. Decyzją sądu najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu w toku prowadzonych czynności wpadli na trop osoby biorącej udział w oszustwie. Młody mężczyzna miał odbierać pieniądze wypłacając je z bankomatu przy użyciu jednorazowych kodów autoryzacyjnych, przekazywanych wcześniej przez pokrzywdzonych.

Gdy policjanci ustalili, gdzie ma dojść do takiej wypłaty, pojechali na miejsce. Tam zauważyli młodego mężczyznę, który podszedł do bankomatu i wypłacił gotówkę. Stróże prawa natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali go. Przy zatrzymanym 18-latku zabezpieczyli ponad 10 tysięcy złotych w gotówce.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany działał wspólnie z innymi osobami. Sprawcy wprowadzali pokrzywdzonych w błąd, informując ich o rzekomym zagrożeniu środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Następnie nakłaniali do wygenerowania jednorazowych kodów autoryzacyjnych, które umożliwiały wypłatę pieniędzy z bankomatu. W wyniku działania sprawców pokrzywdzone zostały co najmniej cztery osoby.

Zatrzymany nastolatek został osadzony w policyjnym areszcie, a następnie, na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wschód w Gliwicach.