Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o znęcanie się nad zwierzętami Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kcyni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami z uwagi na nieodpowiednie warunki, w jakich przetrzymywali psy w swoich nielegalnych hodowlach. W działaniach policji pomagali Inspektorzy OTOZ ANIMALS ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI, którzy zajęli się czworonogami.

Policjanci z kcyńskiego komisariatu ustalili, że na terenie gminy znajduje się nielegalna hodowla psów. W sobotę (7.03.26), w godzinach porannych, wspólnie z Inspektorami OTOZ ANIMALS ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI mundurowi udali się pod wcześniej ustalony adres, aby zweryfikować pozyskane informacje.

Na miejscu stróże prawa ujawnili 6 psów, w tym 4 szczenięta, które nie miały zapewnionych odpowiednich warunków bytowych. „Maluchy" znajdowały się na zewnątrz, poza pomieszczeniami zamkniętymi, przez co były narażone na działanie niskich temperatur. Ponadto kojce, w których przebywały czworonogi, były pokryte licznymi, od dawna niesprzątanymi odchodami. Zwierzęta nie miały również dostępu do czystej wody, a ich miski były brudne i puste.

W związku z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami policjanci zatrzymali 38-letniego właściciela psów. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że w innej miejscowości na terenie gminy Kcynia jeden z jego członków rodziny również prowadzi nielegalną hodowlę. Policjanci natychmiast udali się pod wskazany adres, gdzie ujawnili 5 psów, w tym 4 szczenięta, które również były trzymane w nieodpowiednich warunkach. Ich 69-letni właściciel został zatrzymany w związku ze znęcaniem się nad zwierzętami.

W działaniach kcyńskim funkcjonariuszom towarzyszyli i pomagali Inspektorzy z OTOZ ANIMALS ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI, którzy zajęli się wszystkimi 11 pieskami.

Zachowanie 38 i 69-latka oceni sąd. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi im kara do 3 lat więzienia.

( KWP w Bydgoszczy / kc)

Film Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o znęcanie się nad zwierzętami Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o znęcanie się nad zwierzętami (format mp4 - rozmiar 10.92 MB)