Trzech mężczyzn zatrzymanych. Oszukali 105-latkę i 85-latka metodą "na policjanta" Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Sprawcy oszustw metodą „na policjanta” zatrzymani. Ofiarami padli mieszkańcy powiatu kraśnickiego i świdnickiego. Pokrzywdzeni w wieku 105 i 85 lat myśląc, że pomagają funkcjonariuszom w prowadzonej akcji, przekazali oszustom blisko 70 tys. zł. 65-latek podejrzewany o udział w oszustwie na szkodę mieszkańca Świdnika został zatrzymany na terenie Krakowa. Dwaj mężczyźni w wieku 40 i 46 lat, podejrzewani o oszukanie mieszkanki powiatu kraśnickiego zostali zatrzymani na terenie województwa mazowieckiego. Po usłyszeniu zarzutów zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

W ubiegłym tygodniu do 105-letniej mieszkanki Kraśnika zadzwoniła kobieta podająca się za pracownicę poczty z informacją o przesyłce. Po chwili z seniorką nawiązał kontakt mężczyzna podający się za policjanta. Przekonał ją, że jej oszczędności są zagrożone i należy je przekazać funkcjonariuszom w celu ich zabezpieczenia. Kobieta będąc przekonana, że pomaga Policji, zapakowała pieniądze w koperty i wyrzuciła je przez okno. Gotówkę w wysokości 45 tys. zł odebrał nieznany jej mężczyzna.

Sprawą zajęli się kryminalni z Kraśnika, przy współpracy z funkcjonariuszami KWP w Lublinie. Podejrzewani zostali zatrzymani przy współpracy z funkcjonariuszami Biura Kryminalnego KGP . Na terenie Warszawy zatrzymany został 40-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Kolejnego podejrzewanego, 46-letniego mieszkańca Wołomina, policjanci zatrzymali na trasie A2.

W lutym br. na terenie Świdnika metodą „na policjanta” został oszukany 85-latek. Do mężczyzny zadzwoniła kobieta podająca się za funkcjonariuszkę Policji. Poinformowała go o zagrożonych środkach pieniężnych i że w związku z prowadzonym przez nią śledztwem musi pomóc w zatrzymaniu przestępców. Mężczyzna zastosował się do jej poleceń, zapakował swoje oszczędności, 20 tys. zł i 1000 euro w koperty i wyrzucił je przez okno. Następnie oszczędności zostały odebrane przez 65-latka, który w minionym tygodniu został zatrzymany na terenie Krakowa. W działaniach brali udział policjanci z wydziału kryminalnego świdnickiej komendy, we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie.

Zatrzymani pełnili w przestępczym procederze rolę tzw. odbieraków, czyli osób odbierających pieniądze od pokrzywdzonych. Mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa i zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Lublinie /aw)

Film Zatrzymany mężczyzna w sprawie oszustwa metodą „na policjanta” Opis filmu: policjanci prowadzą skutego kajdankami mężczyznę. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany mężczyzna w sprawie oszustwa metodą „na policjanta” (format mp4 - rozmiar 5.12 MB)