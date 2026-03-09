Z zaparkowanego przy autostradzie auta ukradli kilka tysięcy euro - podejrzani zatrzymani przez kryminalnych Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie do pojazdu oraz kradzież pieniędzy, do której doszło 20 lutego br. na terenie jednego z miejsc obsługi podróżnych przy autostradzie A2. Dzięki skutecznym działaniom kryminalnych podejrzani usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

20 lutego 2026 roku dyżurny międzyrzeckiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do pojazdu, z którego sprawcy ukradli kilka tysięcy euro. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policyjne. Funkcjonariusze ustalali okoliczności zdarzenia oraz typowali sprawców, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady oraz wykonali szereg czynności procesowych. Do sprawy włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, którzy przeprowadzili działania operacyjne oraz analizowali zgromadzony materiał.

W wyniku podjętych działań kryminalni zatrzymali dwóch podejrzanych mężczyzn w wieku 36 i 37 lat, którzy zostali doprowadzeni do jednostki Policji, gdzie wykonano z ich udziałem dalsze czynności procesowe.

Dzięki ścisłej współpracy policjantów z Prokuraturą Rejonową w Międzyrzeczu zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów kradzieży z włamaniem. Na wniosek funkcjonariuszy prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu o zastosowanie wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec 36-latka oraz 37-latka trzymiesięczny areszt. Mężczyznom grozi kara 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie / mw)