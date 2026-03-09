Policjanci odnaleźli zaginioną nastolatkę Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Rawscy policjanci odnaleźli 16-letnią mieszkankę powiatu, która wczoraj wieczorem wyszła z domu. Najbliżsi nie mieli z nią kontaktu. W działaniach uczestniczyli policjanci, strażacy, wykorzystano również psy tropiące i drony. Na szczęście cała i zdrowa została przekazana rodzinie.

Po godzinie 20.00, 8 marca 2026 roku rawscy policjanci otrzymali informacje od zaniepokojonej rodziny o 16-latce, która będąc w kryzysie emocjonalnym wyszła z domu i kontakt z nią został utracony. Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast rozpoczęto działania poszukiwawcze. Ogłoszono alarm dla jednostki, w akcję zaangażowani zostali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W trakcie poszukiwań wykorzystano psy tropiące oraz drony, które wspierały sprawdzanie wytypowanych terenów.

Nastolatka została odnaleziona cała i zdrowa przez rawskich policjantów. Dziewczynie udzielono niezbędnej pomocy, a następnie została przekazana od opiekę bliskich.

Dziękujemy wszystkim służbom oraz osobom zaangażowanym w działania za pomoc i wsparcie podczas prowadzonych poszukiwań.

W sytuacjach kryzysowych warto korzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów.

( KWP w Łodzi / kc)