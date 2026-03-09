Policjanci z Wąbrzeźna uratowali mężczyznę z pożaru Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego wąbrzeskiej komendy bez chwili zawahania weszli do domu, w którym wybuchł pożar. Mundurowi wynieśli nieprzytomnego 77-latka i przekazali pod opiekę załodze pogotowia ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 8 marca 2026 r., po godzinie 14:00 w miejscowości Zaskocz. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z tamtejszych domów doszło do pożaru. Zgłaszający wnuk poszkodowanego, przekazał że wszedł do środka i ewakuował swojego młodszego brata, który akurat przebywał u dziadka, jednak nie dał rady wrócić po niego samego.

Funkcjonariusze Policji natychmiast weszli do kompletnie zadymionego domu, gdzie w kuchni znaleźli nieprzytomnego mężczyznę, którego udało im się bezpiecznie przenieść na zewnątrz i przekazać ratownikom medycznym. Senior po sprawdzeniu czynności życiowych przewieziony został do szpitala. Obecne na miejscu zastępy PSP i OSP ugasiły pożar i oddymiły pomieszczenia.

Policjanci wykazali się niebywałą odwagą, nie bacząc na własne bezpieczeństwo weszli do budynku ratując życie innego człowieka. Na pochwałę i uznanie zasługuje również postawa młodego człowieka, który poinformował służby ratunkowe i sam wydostał z domu swojego młodszego brata.