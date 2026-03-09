Podziękowania dla mieszkańca gminy Nowa Wieś Lęborska za uratowanie kobiety zaatakowanej przez amstaffa Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Gdyby nie szybka interwencja Pana Pawła, który widząc jak agresywny amstaff atakuje starszą kobietę i jej psa, mogłoby dojść do tragedii. W sytuacji, w której wielu byłoby sparaliżowanych strachem, mężczyzna wykazał się niezwykłą odwagą oraz odpowiedzialnością i bez wahania ruszył im na pomoc. Komendant Powiatowy Policji w Lęborku osobiście podziękował mężczyźnie za pomoc w ratowaniu najwyższej wartości, jaką jest ludzkie życie.

We wtorek, 3 marca br., po południu, w gminie Nowa Wieś Lęborska agresywny amstaff przedostał się przez ogrodzenie prywatnej posesji i rzucił się na spacerującą w okolicy z małym psem 68-latkę. Amstaff dotkliwie pogryzł psa kobiety, a potem zacisnął szczękę na dłoni 68-latki, gdy wzięła swoje zwierzę na ręce, by obronić je przed dalszym atakiem. Tę sytuację widział przejeżdżający obok mieszkaniec gminy. Pan Paweł nie bacząc na ryzyko, zareagował natychmiast. Z bagażnika auta wyjął łopatę i odpędził nią amstaffa od poszkodowanej. W tym czasie inna kobieta, która również była świadkiem tej sytuacji, zadzwoniła na numer alarmowy. Szybka reakcja obojga zapobiegła możliwej tragedii i doprowadziła do tego, że pogryziona 68-latka i jej pies uzyskali niezbędną pomoc na czas.

W piątek, 6 marca br., Komendant Powiatowy Policji w Lęborku mł. insp. Arkadiusz Guzek oraz jego zastępca mł. insp. Grzegorz Jarosiewicz podziękowali Panu Pawłowi za jego niezwykłą odwagę i zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Policjanci wyjaśniają okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia. Niewykluczone, że osoba odpowiedzialna za nadzór nad agresywnym psem usłyszy zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia.

Pamiętajmy! Brak właściwego nadzoru nad psem, może spowodować wiele szkód. W zależności od skutków, właściciel lub opiekun czworonoga może też odpowiadać cywilnie, co wiąże się nawet z wielotysięcznymi kwotami zadośćuczynienia lub odszkodowania za wyrządzoną krzywdę.