Lubańscy kryminalni zatrzymali mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj 29-letni mieszkaniec powiatu lubańskiego ma na swoim koncie kradzieże pojazdów dokonane u naszego zachodniego sąsiada i to właśnie w związku z popełnieniem tych przestępstw poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Jakby tego było mało, mężczyzna miał na koncie także szereg innych niezgodnych z prawem czynów, dlatego też konieczne było wykonanie z nim niezbędnych czynności. Ponadto lubańscy kryminalni przedstawili mu trzy zarzuty kradzieży z włamaniem do nadajników sieci telekomunikacyjnej na terenie powiatu lubańskiego, skąd kradł baterie oraz przewody o łącznej wartości nie mniejszej niż 70 tysięcy złotych.

W wyniku prowadzonego rozpoznania operacyjnego funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Do zatrzymania mężczyzny doszło na terenie gminy Siekierczyn, gdzie funkcjonariusze, używając radiowozów uniemożliwili mu dalszą jazdę. 29-latek był jednak bardzo zdeterminowany, dlatego opuścił prowadzony przez siebie samochód i podjął próbę ucieczki pieszo. Już po chwili został zatrzymany, a na jego rękach znalazły się kajdanki.

Lubańscy kryminalni ustalili, że 29-latek był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za kradzieże pojazdów, które popełnił na terenie Niemiec. Ponadto przeprowadzono z nim czynności do spraw między innymi kradzieży z włamaniem, prowadzenia pojazdu bez uprawnień oraz użycia cudzej tablicy rejestracyjnej.

Jednak to nie koniec jego problemów. W październiku oraz listopadzie ubiegłego roku na terenie gminy Siekierczyn oraz gminy Lubań policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do nadajników sieci telefonii komórkowej, skąd skradziono baterie oraz przewody. Łączna wartość strat opiewała na kwotę nie mniejszą niż 70 tysięcy złotych. Skradzione baterie zostały odzyskane na terenie powiatu zgorzeleckiego, a za ich kradzież odpowiedzialny był właśnie zatrzymany przez lubańskich kryminalnych 29-letni mężczyzna.

Obecnie podejrzany w sprawie 29-latek przebywa w jednostce penitencjarnej celem aresztowania i wydania niemieckim organom ścigania.