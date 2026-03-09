Policjanci zatrzymali 35-latka podejrzanego o rozbój Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z komisariatu w Sulechowie zatrzymali 35-latka odpowiedzialnego za rozbój na 63-letnim mężczyźnie. Napastnik uderzał pokrzywdzonego w głowę i groził mu nożem, po czym ukradł gotówkę. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w środę, 4 marca br., w Kargowej, w powiecie zielonogórskim. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 35-letni mężczyzna zaatakował 63-latka uderzając go kilkukrotnie w głowę. Następnie wyciągnął nóż i groził mu, aby ten nie informował o zdarzeniu Policji. Napastnik zabrał 63-latkowi około 350 złotych, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Sprawą zajęli się kryminalni z Sulechowa. Dzięki pracy operacyjnej szybko ustalili tożsamość napastnika oraz miejsce, w którym może przebywać. Podejrzewany 35-latek został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzuty rozboju oraz kierowania gróźb karalnych. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za rozbój grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie / mw)