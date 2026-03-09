Tymczasowy areszt po tragicznym pożarze Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj W minioną środę w Skarżysku-Kamiennej doszło do pożaru pustostanu w zachodniej części miasta. Zdarzenie było niestety tragiczne w skutkach – życie straciła 58-latka, 58-latek oraz 25-latek. Dodatkowo w szpitalu walczy o życie 42-latek, który wyszedł z płonącego budynku. W związku ze zdarzeniem policjanci zatrzymali 43-latka podejrzewanego o podpalenie. W sobotę Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej podjął decyzję o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego wobec mężczyzny. Grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Do zdarzenia doszło w środową noc. W płomieniach stanął jeden z pustostanów usytuowany w zachodniej części miasta. Służby walczyły z ogniem do rana. Niestety, okazało się, że zdarzenie przyniosło tragiczne skutki. W budynku znajdowały się 4 osoby. Życia 58-letniej kobiety i dwóch mężczyzn w wieku 58 i 25 lat nie udało się uratować. 42-latek, który trafił do szpitala o własnych siłach opuścił płonący budynek.

Już wstępne opinie wskazywały na podpalenie. Policjanci szybko zatrzymali 43-latka, który został doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 3 osób oraz usiłowania zabójstwa czwartego z pokrzywdzonych i spowodowania u niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co było wynikiem podpalenia.

W sobotę na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.