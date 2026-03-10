Szybka interwencja uratowała życie 76-latce Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki czujności sąsiadki, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pruchniku wraz ze strażakami, natychmiast zareagowali na zgłoszenie o zagrożonym życiu starszej kobiety. Mundurowi weszli do domu przez okno i znaleźli 76-latkę leżącą na podłodze w stanie półprzytomnym. Seniorka została przetransportowana do szpitala z podejrzeniem udaru.

W niedzielę 8 marca przed godz. 15.00, policjanci z komisariatu w Pruchniku otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, że przez cały dzień nie wiedziała swojej sąsiadki. Zgłaszająca oświadczyła, że starsza kobieta mieszka samotnie, leczy się, a wczoraj skarżyła się na złe samopoczucie.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania i pojechali na jedną z posesji na terenie gminy Roźwienica. Drzwi do domu były zamknięte i nikt nie reagował na pukanie. Ponieważ ze zgłoszenia wynikało, że życie kobiety może być zagrożone, policjanci wspólnie ze strażakami OSP Węgierka weszli do domu, wybijająca szybę w oknie. W środku, w pokoju na podłodze leżała kobieta. Seniorka była w stanie półprzytomnym. Policjanci natychmiast udzielili 76-latce pierwszej pomocy. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.

Seniorka została przetransportowana do szpitala z podejrzeniem udaru.

W takich momentach liczy się każda sekunda. Natychmiastowa reakcja może uratować życie i zmniejszyć skutki poważnych urazów czy chorób. Historia ta przypomina, że czujność obywateli w połączeniu z szybką i zdecydowaną interwencją mundurowych tworzy skuteczny mechanizm ratowania życia.