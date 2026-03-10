CBŚP i KAS uderzają w zorganizowane grupy wystawiające fikcyjne faktury VAT Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP oraz KAS przeprowadzili skoordynowane działania w ramach trzech śledztw nadzorowanych przez Prokuraturę Krajową w Szczecinie. Sprawy dotyczą działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT. Podczas ostatnich realizacji zatrzymano siedem osób na terenie pięciu województw.

W ostatnim czasie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili działania procesowe w ramach trzech odrębnych śledztw. Postępowania te nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Sprawy łączy podobny sposób działania sprawców – funkcjonowanie w strukturach zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT.

W trakcie trzech przeprowadzonych realizacji zatrzymano łącznie siedem osób na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego oraz łódzkiego. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT, prania pieniędzy oraz przestępstw skarbowych.

Podczas przeprowadzonych czynności funkcjonariusze obu służb zabezpieczyli obszerną dokumentację księgową oraz inne materiały, które stanowią istotny materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach.

Dotychczas w prowadzonych śledztwach występuje ponad 240 podejrzanych. W toku postępowań zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 78 mln złotych.

Przestępczość związana z wystawianiem fikcyjnych faktur VAT powoduje poważne straty dla budżetu państwa, uszczuplając środki przeznaczone m.in. na finansowanie infrastruktury, ochrony zdrowia czy edukacji. W praktyce oznacza to, że koszty działalności przestępczej ponoszą wszyscy obywatele – zarówno poprzez mniejsze wpływy do budżetu, jak i poprzez zakłócenie uczciwej konkurencji na rynku gospodarczym. Firmy działające legalnie są w takich przypadkach wypierane przez podmioty korzystające z nielegalnych mechanizmów podatkowych.

Śledztwa mają charakter rozwojowy. Funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej, działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej, kontynuują czynności zmierzające do ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w nielegalny proceder oraz do odzyskania kolejnych środków pochodzących z przestępstw.

(CBŚP)