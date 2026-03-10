Oszust trafił do aresztu Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj Do 8 lat pozbawienia wolności grozi 46-latkowi z województwa mazowieckiego, który odbierał pieniądze od seniorek. Jak ustalili łomżyńscy policjanci, mężczyzna zamieszany jest w co najmniej trzy oszustwa, przez które seniorki straciły blisko 225 tysięcy złotych. 46-latek decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W Nowym Dworze Mazowiecki łomżyńscy kryminalni zatrzymali mężczyznę związanego z oszustwem na terenie powiatu łomżyńskiego. Jak się okazało, dwa dni wcześniej 46-latek przyjechał do Łomży, gdzie odebrał od seniorki paczkę. W środku było 20 tysięcy dolarów, 2 tysiące złotych oraz złotą biżuterię. Kobieta przekazała oszustowi pakunek pełen pieniędzy, bo uwierzyła, że to uchroni jej córkę od więzienia. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że padła ofiarą oszustwa.

Jak ustalili łomżyńscy mundurowi ten sam 46-latek odpowiedzialny jest za dwa inne oszustwa. Odebrał pieniądze również od seniorki na terenie województwa mazowieckiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Łącznie kobiety przekazały oszustowi blisko 225 tysięcy złotych.

Wszystkie opowiedziane ofiarom historie były podobne, miały za zadanie wywołać zarówno strach u ofiar, jak i chęć pomocy bliskiej osobie. Kobiety przez telefon usłyszały, że ich dzieci spowodowały wypadek, grozi im więzienie, a jedyną szansą, aby tego uniknąć, jest wpłacenie pieniędzy.

Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty oszustwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu i grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy nie wykluczają rozszerzenia zarzutów, gdyż sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP w Białymstoku /aw)

Film Oszust trafił do aresztu Opis filmu: mężczyzna prowadzony przez policjantów w kajdankach. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Oszust trafił do aresztu (format mp4 - rozmiar 5.17 MB)