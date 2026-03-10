Siedmiu nastolatków sprzedawało narzędzia do ataków DDoS Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili 7 osób, które udostępniały za pośrednictwem sieci Internet programy komputerowe przystosowane do popełniania przestępstw polegających na tzw. atakach DDoS. Ustalone osoby to nieletni, którzy w chwili popełniania czynów mieli od 12 do 16 lat. Wykorzystując odpowiednie narzędzia i oprogramowanie, atakowali popularne serwisy internetowe m.in. portale aukcyjne i sprzedażowe, domeny o tematyce IT, serwisy hostingowe czy dotyczące rezerwacji noclegów. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy.

Do pierwszych czynności w powyższej sprawie doszło jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to ustalono jednego z administratorów narzędzi służących do przeprowadzania ataków DDoS, mieszkańca województwa mazowieckiego, który w chwili popełnienia czynów miał 14 lat. W wyniku dalszych czynności oraz analizy gromadzonego materiału ustalone zostały kolejne osoby mające związek z przestępczym procederem.

W ubiegłym tygodniu na terenie 4 województw (mazowieckie, lubelskie, łódzkie i wielkopolskie) przeprowadzono czynności w miejscu zamieszkania 6 osób nieletnich.

Przy wykorzystywaniu administrowanych przez nich narzędzi, atakowane były strony popularnych serwisów internetowych, jakie jak portale aukcyjne i sprzedażowe, domeny o tematyce IT, serwisy hostingowe czy dotyczące rezerwacji noclegów.

W trakcie czynności przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Zarządu w Bydgoszczy CBZC , w miejscach zamieszkania nieletnich ujawniono narzędzia oraz elementy infrastruktury służącej do realizacji ataków. Zabezpieczono telefony komórkowe, pendrive'y, komputery stacjonarne, laptopy, dyski twarde, 1 ledger, a także dokumentację z odręcznymi zapiskami. Z ustaleń wynika ponadto, że osoby te znały się, pozostawały ze sobą w stałym kontakcie oraz współdziałały w zakresie administrowania i wykorzystywania wskazanych narzędzi. Działalność ta miała charakter zarobkowy – sprawcy uzyskiwali korzyści finansowe z udostępniania narzędzi służących do przeprowadzania ataków DDoS, działając przy tym ze świadomością bezprawności swoich działań.

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) to cyberatak, który ma na celu zakłócenie normalnego działania serwisu internetowego, usługi lub sieci poprzez zalewanie go ogromną ilością zapytań lub danych, co powoduje przeciążenie i czasową niedostępność dla użytkowników. Innymi słowy, atak DDoS ma na celu uniemożliwienie korzystania z zasobu internetowego poprzez jego przeciążenie. Dzięki bieżącej współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego takie ataki udaje się w miarę szybko odeprzeć. Kilkunastominutowa przerwa w działaniu np. strony internetowej może być niezauważona przez przeciętnego użytkownika, stąd nie należy nadawać takim atakom rozgłosu i „sławy”.

Z uwagi na wiek podejrzanych, materiały z wykonanych czynności zostaną przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych, które zdecydują o dalszym losie nieletnich cyberprzestępców.

(CBZC)