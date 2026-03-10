Policjanci zatrzymali agresywnego 25-latka. Mężczyzna odpowie za atak na ekspedientkę oraz włamania Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj Naruszenie nietykalności cielesnej, zmuszanie do określonego zachowania poprzez kierowanie gróźb karalnych oraz kradzieże z włamaniem - to zarzuty jakie usłyszał 25-latek. Mężczyzna, w jednym ze sklepów zaatakował ekspedientkę - szarpał kobietę za włosy i odzież oraz groził jej pozbawieniem życia. Użył przemocy także wobec mężczyzny, który ruszył jej z pomocą. Okazało się, że tego samego dnia włamał się jeszcze do dwóch mieszkań i ukradł m.in. sprzęt RTV i biżuterię. 25-latek działał w warunkach recydywy.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 12:00, w jednym ze sklepów obuwniczych na terenie Tarnobrzega. Jak ustalono, ekspedientka zwróciła mężczyźnie uwagę i poprosiła go o opuszczenie sklepu, informując jednocześnie, że w przeciwnym razie wezwie Policję. Wówczas mężczyzna zareagował bardzo agresywnie - szarpał kobietę za włosy i odzież oraz groził jej pozbawieniem życia.

Wołanie kobiety o pomoc, usłyszał mężczyzna pracujący w pobliskim lokalu gastronomicznym. Wbiegł do sklepu, aby udzielić jej wsparcia. W tym czasie napastnik zamknął się w znajdującej się w sklepie łazience. Po chwili agresor gwałtownie otworzył drzwi, uderzając nimi w mężczyznę, który przybył na pomoc ekspedientce. Następnie awanturnik zaczął go szarpać, próbując przewrócić go na ziemię. Chwilę później sprawca wybiegł z lokalu tylnym wyjściem i uciekł z miejsca.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu bardzo szybko ustalili rysopis oraz tożsamość napastnika. Policjanci zatrzymali 25-letniego mężczyznę na terenie Sandomierza.

W toku dalszych czynności, kryminalni ustalili, że 25-latek dopuścił się również innych przestępstw. Okazało się, że w tym samym dniu, w godzinach rannych, włamał się do mieszkania przy ul. Słowackiego w Sandomierzu i ukradł sprzęt RTV, a z mieszkania przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu zabrał m.in. laptop, srebrną biżuterię oraz walizkę podróżną wraz z zawartością.

Dzięki pracy policjantów z tarnobrzeskiej jednostki wszystkie skradzione przedmioty zostały odzyskane.

25-latek usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie za nietykalność cielesną, zmuszanie do określonego zachowania poprzez kierowanie gróźb karalnych oraz dwie kradzieże z włamaniem. Jak ustalili śledczy, mężczyzna działał w warunkach recydywy.

O jego dalszym losie zdecyduje sąd.