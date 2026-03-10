Trzech mężczyzn podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego w rękach sądeckich policjantów Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj Sądeccy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy chcieli zmusić 46-latka, by zaciągnął kredyt i przekazał im pieniądze. Dwóch mieszkańców województwa małopolskiego oraz mieszkaniec województwa śląskiego usłyszeli zarzuty, a decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

2 marca br. sądeccy policjanci otrzymali zgłoszenie o niepokojącej sytuacji w jednej z placówek bankowych w Nowym Sączu. Po przyjeździe funkcjonariuszy okazało się, że klient, który przyszedł do banku w towarzystwie mężczyzny, by wziąć kredyt, wcale nie chciał zrobić tego dobrowolnie, ale został zmuszony. W rejonie banku policjanci zatrzymali wówczas trzech mężczyzn.

W toku dalszych czynności na jaw wyszło, że podejrzewani pod pretekstem zaoferowania dodatkowej pracy, mieli przewieźć 46-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego bez jego zgody z Poznania do Nowego Sącza i wzbudzając w nim poczucie strachu oraz odurzając, usiłowali zmusić go do zaciągnięcia kredytu w wysokości 20 tys. zł, a następnie przekazania im pieniędzy.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy dwajh mieszkańcy województwa małopolskiego oraz mieszkaniec województwa śląskiego, 23, 34 i 39-latek, usłyszeli zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności 46-latka, usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz udzielenia mu środka odurzającego. Dodatkowo 34-latek odpowie za posiadanie marihuany, którą miał przy sobie w momencie zatrzymania. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.

Dodatkowo policjanci wystąpili z wnioskami do prokuratury, a ta skierowała wnioski do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rozpatrzył je pozytywnie i jego decyzją cała trójka najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie w oczekiwaniu na wyrok.