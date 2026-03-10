Poświadczali nieprawdę w dowodach rejestracyjnych. Diagnosta tymczasowo aresztowany Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj Lubelscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która w zamian za łapówki poświadczała nieprawdę w dowodach rejestracyjnych. Samochody „obsługiwane” przez zatrzymanych przechodziły badania techniczne, choć nawet nie pojawiały się w stacji kontroli pojazdów. Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP w Lublinie zatrzymali 6 mężczyzn, w tym lidera grupy, 67-letniego diagnostę z Lublina. Sprawa prowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie jest rozwojowa. Planowane są kolejne zatrzymania.

Film Poświadczali nieprawdę w dowodach rejestracyjnych Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Poświadczali nieprawdę w dowodach rejestracyjnych (format mp4 - rozmiar 7.9 MB)

Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP w Lublinie zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 24 do 67 lat, którzy w okresie od marca do września 2024 r. na terenie województwa działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Funkcjonariusze liderowi grupy przedstawili ponad 340 zarzutów karnych za fikcyjne badania techniczne pojazdów. Zatrzymani mogli uzyskać z przestępczego procederu korzyść majątkową w łącznej kwocie nawet 100 tys. zł.

Z ustaleń wynika, że pracujący na stacji diagnostycznych w Lublinie i w powiecie bialskim 67-latek potwierdzał wykonanie badania technicznego w dowodach rejestracyjnych oraz dokonywał wpisów do ogólnopolskiego systemu informatycznego, mimo że pojazdy w tych dniach nie wjeżdżały do stacji. Pozostali zatrzymani dostarczali diagnoście dokumenty oraz pieniądze za „dokonanie” przeglądu technicznego pojazdu.

W trakcie czynności mundurowi zabezpieczyli pieniądze i dowody rejestracyjne, które czekały na podbicie, a także zaświadczenia o przeprowadzonych przeglądach technicznych.

Wszyscy zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach. Za tego rodzaju przestępstwa może im grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec 5 podejrzanych dozory oraz poręczenia majątkowe w łącznej wysokości 180 tys. zł, a także zakaz opuszczania kraju.

Stojący na czele grupy przestępczej 67-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzymania osób, które brały udział w przestępczym procederze.

Nie ulega wątpliwości, że zatrzymani dopuścili się czynu przestępczego, jednak zachowanie sprawców mogło prowadzić do niezwykle niebezpiecznej sytuacji. Do ruchu dopuszczane były pojazdy, których stan techniczny mógł stwarzać realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.