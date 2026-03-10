Wtragnął do mieszkania seniora. Pobił go i zażądał pieniędzy Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj Augustowscy policjanci zatrzymali 45-latka podejrzanego o dokonanie rozbojów, w tym jednego ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna wtargnął do mieszkania seniora, zaatakował go i groził pozbawieniem życia żądając pieniędzy. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Do dyżurnego augustowskiej komendy zgłosił się 70-letni mieszkaniec powiatu, który poinformował, że kilka dni wcześniej znany mu 45-latek wtargnął do jego mieszkania uszkadzając drzwi wejściowe. Następnie napastnik zaatakował zgłaszającego, wielokrotnie uderzając go pięściami w twarz i głowę, a gdy senior przewrócił się na podłogę, kopał go po całym ciele. Agresor groził ofierze dalszym pobiciem oraz pozbawieniem życia żądając 100 złotych. Po tym kazał 70-latkowi pójść z nim do sklepu, by kupić alkohol. W wyniku tego ataku pokrzywdzony doznał licznych obrażeń. 70-latek poinformował również policjantów, że do podobnej sytuacji miało dojść już wcześniej – w październiku ubiegłego roku. Wówczas schemat działania oprawcy był taki sam. Bił i żądał pieniędzy, a gdy senior powiedział, że ich nie ma zmusił go do pójścia do sklepu i zakupu alkoholu na tak zwany zeszyt. Policjanci niezwłoczne pojechali w rejon miejsca zamieszkania mężczyzny i dokonali jego zatrzymania. 45-latek tłumaczył policjantom, że w dniu zdarzenia był pod wpływem alkoholu i nie pamięta dokładnie co się wydarzyło. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy rozboju, natomiast drugi rozboju ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności.