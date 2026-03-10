Policjanci dzielnicowi pomogli mężczyźnie, który prawdopodobnie doznał udaru Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj W poniedziałek 9 marca rano policjanci dzielnicowi z komisariatu w Trąbkach Wielkich udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwali karetkę do 67-letniego mężczyzny, który najprawdopodobniej doznał udaru. Dzięki doświadczeniu i znakomitej znajomości rejonu policjanci ustalili adres osoby potrzebującej pomocy i przekazali mieszkańca gminy Trąbki Wielkie pod opiekę ratownikom medycznym.

W poniedziałek 9 marca około godziny 9 rano na nr 112 zadzwonił mężczyzna, który mówił bardzo niewyraźnie, rozłączał rozmowę i nie był w stanie podać swojego adresu. Z rozmowy wynikało, że może potrzebować pomocy. Operator na podstawie danych z systemu określił, do kogo należy telefon, z którego dzwoniono, rejon i przybliżony adres, skąd może dzwonić zgłaszający, a następnie przekazał sprawę do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Z informacji przekazanych przez operatora numeru 112 adres zgłaszającego mógł być w miejscowości Kaczki na terenie gminy Trąbki Wielkie (powiat gdański). Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrol składający się z policjantów dzielnicowych st. asp. Tomasza Masowa i asp. Dawida Bławata. Funkcjonariusze pod wskazanym adresem nikogo nie zastali. Rozpytali też osoby z sąsiedztwa i nie potwierdzili, aby mężczyzna odpowiadający danym ze zgłoszenia mieszkał w tej okolicy.

Doświadczeni policjanci nie odpuścili i wykorzystując swoją wiedzę oraz znajomość rejonu ustalili, adres, gdzie może przebywać osoba, która dzwoniła z prośbą o pomoc.

Mundurowi pojechali do sąsiedniej miejscowości, gdzie zastali 67-letniego mężczyznę w złym stanie zdrowia. Mieszkaniec gminy Trąbki Wielkie z trudem wypowiadał słowa, nie był w stanie samodzielnie iść, trudność sprawiało mu też napisanie krótkiej wiadomości na kartce. Z uwagi na jego stan policjanci natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Do czasu przyjazdu ratowników stróże prawa udzielili 67-latkowi pomocy przedmedycznej. Decyzją załogi pogotowia mężczyzna został przewieziony do szpitala w Starogardzie Gdańskim z podejrzeniem udaru.

Należy stwierdzić, że zdecydowana reakcja policjantów dzielnicowych pozwoliła na szybkie udzielenie fachowej pomocy poszkodowanemu.

